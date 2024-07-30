Житель Днепропетровщины наткнулся на замаскированных пограничников, когда хотел переплыть Тису

Жителя Днепропетровщины поймали на границе, когда он хотел переплыть Тису.

Троих мужчин, которые планировали перебраться на румынский берег Тисы, 29 июля на участке отделения «Солотвино» задержали пограничники. Два из них, жители Запорожской и Днепропетровской областей, рассказали, что заплатили организаторам своего путешествия по 7500 долларов США. Третий – житель закарпатского поселка Большой Бычков – самостоятельно планировал маршрут.

Сегодня на рассвете пограничники Мукачевского отряда задержали на берегу Тисы еще двоих мужчин.

Как сообщили в ГПСУ, нарушителей около 4 часов утра за 10 метров до границы прервал наряд отделения инспекторов пограничной службы «Великий Бычков», который нес службу в маскировочном снаряжении.

Задержанными оказались жителями Сумщины и Луганской области. Как выяснилось, стоматолог и биржевой экономист, начитавшись советов в соцсетях, решили, что с легкостью в темное время суток смогут преодолеть водоем, в котором с начала полномасштабного вторжения утонули уже 37 нарушителей границы.

Относительно «пловцов», составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренные ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины, дела направлены в суд.

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