Житель Днепропетровщины на спор ограбил магазин, а награбленное подарил прохожим

В Днепропетровской области мужчина обворовал магазин техники и подарил награбленное первому встречному.

Об этом говорится в приговоре Долгинцевского районного суда города Кривого Рога.

В Кривом Роге 5 февраля 2023 года мужчина залез в магазин на улице Серафимовича и беспрепятственно украл солнечную мини-систему стоимостью 3030,67 гривен. Выйдя из магазина, подарил украденное имущество прохожему.

Как объяснил мужчина, кражу злоумышленник совершил на спор со своим приятелем, пообещав украсть технику, а затем подарить ее случайному человеку.

Однако преступника задержали, а вот украденное имущество вернуть не удалось, ведь мужчина добросовестно выполнил условия спора.

Долгинцевский районный суд города Кривого Рога 19 июня 2024 признал злоумышленника виновным и назначил наказание – пять лет лишения свободы, но с испытательным сроком два года.

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