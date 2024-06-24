Житель Днепра заказал золотое кольцо в онлайн-магазине, чтобы украсть его на почте

Инцидент произошел 23 июня в одном из почтовых отделений Шевченковского района. Мужчина долго разглядывал украшение, которое заказал в интернете, а затем попытался с ним сбежать.
Как сообщили в полиции, мужчина пришел в отделение почты, чтобы получить посылку. Однако после длительного осмотра кольца, схватил его и, не рассчитавшись, пытался убежать.
35-летний житель Днепра заказал в интернете золотое кольцо. При получении посылки с украшением мужчина сказал кассиру, что перед оплатой желает осмотреть ее. Однако после осмотра кольца, схватил его и скрылся из почты не рассчитавшись.
Однако далеко ему скрыться не удалось. Патрульные задержали грабителя недалеко от места преступления и вызвали на место следственно-оперативную группу.
Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
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