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Житель Днепра за ночь вынес всю технику из служебного офиса

Сегодня 18:42
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Днепрянин воспользовался тем, что дверь в офис была открыта.

Новости Днепра про Житель Днепра за ночь вынес всю технику из служебного офиса

О дерзкой краже сообщили в Нацполиции.

К стражам порядка обратился владелец одного из учреждений и пожаловался на то, что из его офиса украли всю технику. В ходе расследования полицейские выяснили, что вероятный вор проник в помещение через незакрытую дверь.

Как оказалось, 36-летний горожанин ночью пробрался в офисное помещение одного из учреждений. Оттуда он вынес компьютерную технику и принадлежности к ней. Все вещи правонарушитель принес домой, где их и обнаружили правоохранители и вернули владельцу.

21 марта следственные отделения полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Новости Днепра про Житель Днепра за ночь вынес всю технику из служебного офиса

Новости Днепра про Житель Днепра за ночь вынес всю технику из служебного офиса

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