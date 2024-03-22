Житель Днепра за ночь вынес всю технику из служебного офиса

О дерзкой краже сообщили в Нацполиции.
К стражам порядка обратился владелец одного из учреждений и пожаловался на то, что из его офиса украли всю технику. В ходе расследования полицейские выяснили, что вероятный вор проник в помещение через незакрытую дверь.
Как оказалось, 36-летний горожанин ночью пробрался в офисное помещение одного из учреждений. Оттуда он вынес компьютерную технику и принадлежности к ней. Все вещи правонарушитель принес домой, где их и обнаружили правоохранители и вернули владельцу.
21 марта следственные отделения полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
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