Житель Днепра угрожал продавщице продуктового пистолетом, а затем выстрелил в стену

В Днепре покупатели задержали вора, который угрожал продавщице пистолетом.

В продуктовом магазине 44-летний мужчина угрожал продавщице пистолем. Днепрянин ворвался в торговую точку утром 28 февраля. Разбойник получил оружие и приказал работнице заведения отдать деньги из кассы.

Услышав отказ, выстрелил в стену, после чего был задержан посетителями магазина. На место вызвали правоохранителей, арестовавших разбойника.

Правоохранители изъяли у подозреваемого газовый пистолет и патроны. Нападающему сообщили о подозрении за разбой. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается, а судьбу днепрянина будет решать суд.

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