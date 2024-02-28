Житель Днепра угрожал продавщице продуктового пистолетом, а затем выстрелил в стену

В продуктовом магазине 44-летний мужчина угрожал продавщице пистолем. Днепрянин ворвался в торговую точку утром 28 февраля. Разбойник получил оружие и приказал работнице заведения отдать деньги из кассы.
Услышав отказ, выстрелил в стену, после чего был задержан посетителями магазина. На место вызвали правоохранителей, арестовавших разбойника.
Правоохранители изъяли у подозреваемого газовый пистолет и патроны. Нападающему сообщили о подозрении за разбой. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается, а судьбу днепрянина будет решать суд.
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