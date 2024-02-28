Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Житель Днепра угрожал продавщице продуктового пистолетом, а затем выстрелил в стену

Житель Днепра угрожал продавщице продуктового пистолетом, а затем выстрелил в стену

Сегодня 19:29
просмотров

В Днепре покупатели задержали вора, который угрожал продавщице пистолетом.

Новости Днепра про Житель Днепра угрожал продавщице продуктового пистолетом, а затем выстрелил в стену

В продуктовом магазине 44-летний мужчина угрожал продавщице пистолем. Днепрянин ворвался в торговую точку утром 28 февраля. Разбойник получил оружие и приказал работнице заведения отдать деньги из кассы.

Услышав отказ, выстрелил в стену, после чего был задержан посетителями магазина. На место вызвали правоохранителей, арестовавших разбойника.

Правоохранители изъяли у подозреваемого газовый пистолет и патроны. Нападающему сообщили о подозрении за разбой. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается, а судьбу днепрянина будет решать суд.

Читайте также:

Новости Днепра про Житель Днепра угрожал продавщице продуктового пистолетом, а затем выстрелил в стенуУкраїнська Новости Днепра про Житель Днепра угрожал продавщице продуктового пистолетом, а затем выстрелил в стенуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре прогремит массовый взрыв
Новости Днепра
Сегодня 17:50
В Днепре прогремит массовый взрыв

Бахкания со стороны карьера могут услышать жители Днепра в этот…

В Днепре на Набережной Победы не поделили дорогу легковушка и троллейбус: движение затруднено
Новости Днепра
Сегодня 17:37
В Днепре на Набережной Победы не поделили дорогу легковушка и троллейбус: движение затруднено

Будьте внимательны!

Как в Днепре восстановить потерянное свидетельство о регистрации авто: куда обращаться и сколько это стоит
Новости Днепра
Сегодня 17:18
Как в Днепре восстановить потерянное свидетельство о регистрации авто: куда обращаться и сколько это стоит

При потере свидетельства о регистрации автомобиля необходимо сразу же восстановить…

В Днепре — уже весна: на косе на Победе на деревьях распускаются почки (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 17:08
В Днепре — уже весна: на косе на Победе на деревьях распускаются почки (ФОТО)

Вот-вот и наступит календарная весна.

Последние новости

На Днепропетровщине мужчина еще год терроризировал женщину, с которой развелся
На Днепропетровщине мужчина еще год терроризировал женщину, с которой развелся

В Каменском домашний тиран еще год терроризировал экс-жену, с которой расстался и жил отдельно.

Сегодня 18:39
1
просмотров
В Днепре прогремит массовый взрыв
В Днепре прогремит массовый взрыв

Бахкания со стороны карьера могут услышать жители Днепра в этот четверг.

Сегодня 17:50
3
просмотров
В Днепре на Набережной Победы не поделили дорогу легковушка и троллейбус: движение затруднено
В Днепре на Набережной Победы не поделили дорогу легковушка и троллейбус: движение затруднено

Будьте внимательны!

Сегодня 17:37
6
просмотров
Как в Днепре восстановить потерянное свидетельство о регистрации авто: куда обращаться и сколько это стоит
Как в Днепре восстановить потерянное свидетельство о регистрации авто: куда обращаться и сколько это стоит

При потере свидетельства о регистрации автомобиля необходимо сразу же восстановить документы. Без них управлять машиной невозможно.

Сегодня 17:18
2
просмотров
В Днепре — уже весна: на косе на Победе на деревьях распускаются почки (ФОТО)
В Днепре — уже весна: на косе на Победе на деревьях распускаются почки (ФОТО)

Вот-вот и наступит календарная весна.

Сегодня 17:08
5
просмотров
В лесу в окрестностях Днепра заметили редкого рогатого зверя (ФОТО)
В лесу в окрестностях Днепра заметили редкого рогатого зверя (ФОТО)

Вблизи Днепра снова заметили грациозного зверя.

Сегодня 16:38
2
просмотров
Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погибли пастырь церкви и еще один мужчина
Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погибли пастырь церкви и еще один мужчина

Также пять человек получили ранения.

Сегодня 16:01
8
просмотров
В Никополе россияне убили 61-летнюю женщину
В Никополе россияне убили 61-летнюю женщину

Последствия атаки уточняют.

Сегодня 15:49
4
просмотров
В Днепропетровской области отменили комендантский час, но не для всех: кто может быть на улице 24/7
В Днепропетровской области отменили комендантский час, но не для всех: кто может быть на улице 24/7

На территории Днепропетровской области некоторым людям разрешили находиться на улице 24/7.

Сегодня 15:45
5
просмотров
По улице Сечевых Стрельцов в Днепре ходил трамвай: редкие фото
По улице Сечевых Стрельцов в Днепре ходил трамвай: редкие фото

По улице Сечевых Стрельцов в Днепре ходил трамвай: редкие фото

Сегодня 15:06
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх