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Житель Днепра ударил ножом своего товарища из-за давней обиды

Сегодня 21:56
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В Днепре задержан мужчина, напавший с ножом на знакомого.

Новости Днепра про Житель Днепра ударил ножом своего товарища из-за давней обиды

Вспомнив давнюю обиду, подозреваемый напал на потерпевшего и нанес ему тяжелые телесные повреждения. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Преступление произошло 18 июня около 18:45 в Самарском районе города, недалеко от одного из жилых домов. Как установили правоохранители, во время отдыха между знакомыми возник конфликт. Когда обоим не хватило слов, началась потасовка, во время которой нападавший ударил ножом 52-летнего мужчину и ушел с места происшествия. Потерпевший дошел до ближайшего дома и позвал на помощь.

Злоумышленника впоследствии разыскали и задержали на одном из пляжей района. У 52-летнего горожан изъяли орудие преступления – нож.

19 июня следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины. Ему грозит – до 8 лет лишения свободы.

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