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Житель Днепра пытался испугать знакомого игрушечным пистолетом

Сегодня 16:27
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Мужчина во время спора угрожал знакомому пистолетом, но игрушечным.

Новости Днепра про Житель Днепра пытался испугать знакомого игрушечным пистолетом

Как рассказали в полиции охраны, на днях во время спора житель Днепра пытался испугать товарища игрушечным пистолетом.

По какой причине мужчины поругались неизвестно, но похоже спор зашел в тупик, и чтобы доказать свою правоту, днепрянин достал предмет похожий на пистолет. Таким образом он хотел испугать своего знакомого.

На место вызвали правоохранителей.

Впрочем, огнестрельное оружие оказалось игрушечным. Впоследствии владельца пластикового пистолета задержали и забрали в отделение для выяснения обстоятельств.

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