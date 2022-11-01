Житель Днепра пытался пересечь границу со Словакией, использовав фейковых детей

Об этом рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Отмечается, что 36-летний житель Днепра хотел уехать за пределы Украины. Для этого он выбрал пропускной пункт на границе со Словакией. Чтобы ему разрешили уехать за границу, мужчина предоставил пограничникам свидетельство о рождении троих своих детей.
Однако, как оказалось детей у него нет и свидетельства поддельные. Во время разговора с пограничниками мужчина признался, что приобрел документы за 1500 долларов, чтобы избежать мобилизации.
Пограничники предупредили мужчину о том, что он таким образом нарушил закон. Однако тот решил не останавливаться и стал предлагать сотрудникам взятку.
Чтобы правоохранители закрыли глаза на отсутствие оснований для выезда за границу и подделку документов, он предложил взятку в размере 1881 доллара.
Пограничники отказались и проинформировали о случае сотрудников Нацполиции. Теперь мужчина будет отвечать перед законом сразу за три уголовных правонарушения: по ст.369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов» и ст. 336 УКУ «Уклонение от призыва по мобилизации».
Читайте также:
Автор:
С сегодняшнего дня в квартирах днепрян должно стать тепло.
Сегодня, 1 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.
Вчера, 31 октября, россияне снова атаковали Днепропетровскую область. Били по…
С самого утра жители Днепра жалуются на проблемы в работе…
С сегодняшнего дня в квартирах днепрян должно стать тепло.
Сегодня, 1 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.
Вчера, 31 октября, россияне снова атаковали Днепропетровскую область. Били по энергетической инфраструктуре.
С самого утра жители Днепра жалуются на проблемы в работе Киевстара.
В Херсонской области погиб защитник из Кривого Рога Юрий Ворушило.
В понедельник, 31 октября, на улице Днепровской поселка Новоалександровка произошла авария, в результате которой загорелся легковой автомобиль.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна готова поучаствовать в восстановлении Днепропетровщины после войны.
Сегодня ночью жители Днепропетровской области могли слышать взрывы.
В приложении "Дия" началась регистрация кандидатов на льготное жилищное кредитование. Льготная ипотека под 3% "єОселя" доступна даже во время войны. Правда, получить ее сейчас смогут не все, а лишь определенные категории граждан.
Будьте осторожны!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!