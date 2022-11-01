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  • Житель Днепра пытался пересечь границу со Словакией, использовав фейковых детей

Житель Днепра пытался пересечь границу со Словакией, использовав фейковых детей

Сегодня 11:18
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На границе со Словакией поймали уклониста из Днепра.

Новости Днепра про Житель Днепра пытался пересечь границу со Словакией, использовав фейковых детей

Об этом рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Отмечается, что 36-летний житель Днепра хотел уехать за пределы Украины. Для этого он выбрал пропускной пункт на границе со Словакией. Чтобы ему разрешили уехать за границу, мужчина предоставил пограничникам свидетельство о рождении троих своих детей.

Однако, как оказалось детей у него нет и свидетельства поддельные. Во время разговора с пограничниками мужчина признался, что приобрел документы за 1500 долларов, чтобы избежать мобилизации.

Пограничники предупредили мужчину о том, что он таким образом нарушил закон. Однако тот решил не останавливаться и стал предлагать сотрудникам взятку.

Чтобы правоохранители закрыли глаза на отсутствие оснований для выезда за границу и подделку документов, он предложил взятку в размере 1881 доллара.

Пограничники отказались и проинформировали о случае сотрудников Нацполиции. Теперь мужчина будет отвечать перед законом сразу за три уголовных правонарушения: по ст.369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов» и ст. 336 УКУ «Уклонение от призыва по мобилизации».

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