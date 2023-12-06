Житель Днепра пытался обокрасть ТЦ «Метро»

Днепрянина поймали на попытке кражи из торгового центра.

На днях в Днепре задержали мужчину, пытавшегося украсть товары из магазина. Кража произошла в торговом центре «Метро». Как сообщили в полиции охраны, о преступлении им сообщили работники гипермаркета.

Через три минуты экипаж полиции охраны Днепровского РО УПО приехал на место преступления. Оказалось, что один из покупателей пытался вынести из магазина неоплаченный товар.

Теперь покупателем, подозреваемым в краже, будут заниматься правоохранители.

Напомним, ранее в центре Днепра задержали 60-летнего мужчину, который пытался выйти из магазина в новой одежде, не заплатив за нее. Похожее преступление ранее произошло в Криворожском районе, где покупатель хотел украсть зимнюю обувь.

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