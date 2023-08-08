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Житель Днепра призвал к вооруженному мятежу в Украине

Сегодня 11:43
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В Днепре разоблачили мужчину, который призвал с оружием в руках захватить власть в Украине.

Новости Днепра про Житель Днепра призвал к вооруженному мятежу в Украине

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Днепрянина разоблачили благодаря сообщениям, которые он оставлял в соцсетях. Мужчина публично благодарил президента государства-террористки и призвал своих единомышленников брать в руки оружие, чтобы начать вооруженный мятеж против украинской власти.

Также днепрянин мечтал о том, что Украина когда-нибудь будет частью РФ.

Недавно мужчину посетили представители киберотдела СБУ, которые нашли его антиукраинские сообщения в запрещенной соцсети. Экспертиза показала, что распространенные днепрянином материалы содержат публичные призывы к свержению конституционного строя Украины.

Во время обысков у предполагаемого коллаборанта изъяли технику с доказательствами.

Днепровские прокуроры сообщили мужчине о подозрении в распространении материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя Украины (ч. 2 ст. 109 УК Украины).

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