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Житель Днепра отрицал независимость Украины и пропагандировал любовь к Кремлю среди прихожан

Сегодня 13:01
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Прихожанин церкви УПЦ МП пропагандировал любовь к Кремлю и отрицал независимость Украины.

Новости Днепра про Житель Днепра отрицал независимость Украины и пропагандировал любовь к Кремлю среди прихожан

Об этом сообщили в СБУ.

По информации ведомства, прихожанин УПЦ МП фанател от России. В личных архивах днепрянина нашли фото на фоне Кремля и футболках с надписями «Россия», а также пропагандистскую литературу, которая превозносила РФ.

Известно, что днепрянин нигде официально не работает, однако оказывал церковникам услуги по изготовлению религиозной атрибутики. Прихожан он убеждал, что «специальная военная операция» должна быть успешной.

До начала полномасштабной войны днепрянин катался в аннексированный Крым, накапливал информационные месседжи антиукраинской пропаганды. Кроме того, он неоднократно участвовал в акциях-маршах «Бессмертный полк».

Новости Днепра про Житель Днепра отрицал независимость Украины и пропагандировал любовь к Кремлю среди прихожан

После февраля 2022 года человек активизировал общение в пророссийских сообществах в запрещенной сети. Сообщения и комментарии носили деструктивный антиукраинский характер.

Днепрянин публично одобрял действия вражеской армии и владимира путина. Постоянно призывал к изменениям границ территории Украины, отрицал существование независимой Украины и глорифицировал военные преступления врага.

Во время обысков в доме подозреваемого нашли доказательства антиукраинской деятельности.

В рамках уголовного производства следователями СБУ фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч.2 и ч.3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Новости Днепра про Житель Днепра отрицал независимость Украины и пропагандировал любовь к Кремлю среди прихожан

Новости Днепра про Житель Днепра отрицал независимость Украины и пропагандировал любовь к Кремлю среди прихожан

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