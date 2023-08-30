Житель Днепра отправлял в Китай советские награды под видом электрочайников

Об этом рассказала Киевская таможня.
Недавно таможенники изъяли посылку, в которой собирались отправить в Китай 15 советских орденов. Но интересно не это, а то, что отправление задекларировали под видом электрочайника.
По информации таможенников, в коробке находилось 15 советских орденов — Отечественной войны, Красной Звезды и «Знак Почета».
Кроме нагрудных знаков отправитель собирался переслать две орденские книги.
Все это добро изъяли таможенники и передали на экспертизу специалистам. Выяснилось, что это настоящие награды, изготовленные из золота и серебра.
Согласно правилам таможни запрещено пересылать за границу какие-либо награды. Отправители пытались обойти законодательство, замаскировав ценность отправлений.
Такие награды несут не только материальную, но и историческую ценность, ведь они могут считаться объектами национального наследия.
Читайте также:
Автор:
В патрульной полиции опубликовали видео с бодикамер инспекторов, которые 29…
Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы произошла стрельба. Позже…
На Дніпропетровщині 24-річний чоловік ошукував людей на неіснуючих товарах з…
Ужасная трагедия произошла на железнодорожной станции "Павлоград-2" ночью 29 августа.
В патрульной полиции опубликовали видео с бодикамер инспекторов, которые 29 августа принимали участие в стрельбе на проспекте Ивана Мазепы.
Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы произошла стрельба. Позже выяснилось, что патрульный застрелил мужчину.
На Дніпропетровщині 24-річний чоловік ошукував людей на неіснуючих товарах з Європи.
В Днепре все больше появляется новых ЖК. Цены на квадратные метры в них не слишком отличаются от цен на квартиры на вторичном рынке.
Ужасная трагедия произошла на железнодорожной станции "Павлоград-2" ночью 29 августа.
Нужна ваша помощь!
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Городской голова Днепра Борис Филатов прокомментировал резонансное дело с патрульным, застрелившим водителя.
Специалисты исследовали криворожские почвы.
Вчера в Днепре на проспекте Мазепы застрелили мужчину. Как выяснилось, это сделал инспектор патрульной полиции.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!