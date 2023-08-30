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Житель Днепра отправлял в Китай советские награды под видом электрочайников

Сегодня 15:54
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Днепрянин хотел отправить в Китай советские награды.

Новости Днепра про Житель Днепра отправлял в Китай советские награды под видом электрочайников

Об этом рассказала Киевская таможня.

Недавно таможенники изъяли посылку, в которой собирались отправить в Китай 15 советских орденов. Но интересно не это, а то, что отправление задекларировали под видом электрочайника.

По информации таможенников, в коробке находилось 15 советских орденов — Отечественной войны, Красной Звезды и «Знак Почета».

Новости Днепра про Житель Днепра отправлял в Китай советские награды под видом электрочайников

Кроме нагрудных знаков отправитель собирался переслать две орденские книги.

Все это добро изъяли таможенники и передали на экспертизу специалистам. Выяснилось, что это настоящие награды, изготовленные из золота и серебра.

Согласно правилам таможни запрещено пересылать за границу какие-либо награды. Отправители пытались обойти законодательство, замаскировав ценность отправлений.

Такие награды несут не только материальную, но и историческую ценность, ведь они могут считаться объектами национального наследия.

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