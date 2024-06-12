Житель Днепра открыл работавшую на РФ ботоферму

Днепрянин обустроил работавшую на РФ ботоферму.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность ботофермы в Днепре, которая насчитывала более 15 тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях. Всем массивом данных пользовались спецслужбы РФ, которые покупали аккаунты в даркнете.

С помощью этих аккаунтов враг распространял антиукраинскую пропаганду. В сообщениях звучали призывы о прекращении войны с братским народом и призывы стать частью РФ.

Однако сообщения распространялись в запрещенных в Украине соцсетях. Во время обысков в доме жителя Днепра, который создал ботоферму, правоохранители изъяли технику, SIM-карты и другое оборудование. Мужчине сообщили о подозрении. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины.

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