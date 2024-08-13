Житель Днепра более полугода сливал данные о местонахождении заправок для ВСУ и расположении ТЦК

Днепрянина уличили в шпионаже в пользу РФ.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Жителя Днепра завербовали в конце 2023, найдя его контакт в телеграмме и попросив о предоставлении помощи в проведении взрывной деятельности против Украины.

Обвиняемый производил скрытое съемку воинской части ВСУ и районных ТЦК и СП города. Видеоматериалы спецслужбам РФ он посылал через мессенджер Telegram вместе с пометками на скриншотах «Google Maps».

Также мужчина в текстовых сообщениях передавал сведения о маршрутах перемещения военных топливозаправщиков с указанием точных координат.

У него дома изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей, где будет ожидать приговора суда. Предателю может грозить пожизненное заключение.

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