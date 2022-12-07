Жириновский, Холостяк и Байрактар: что украинцы гуглили чаще всего в 2022 году

Google представил рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей поисковой системы по итогам 2022 года, разделив их на следующие разделы: «Самые популярные запросы», «Персона», «Ушли навсегда», «Сериал», «Фильм», «Покупка», «Вопросы: что такое» и «Украинская география в поиске».

В 2022 году, который принес Украине войну, топ запросов в Google ожидаемо возглавила «Карта воздушных тревог». В топовую тройку вошли также «Новости Украины» и «єДопомога»:

Топ поисковых запросов в Google в категории «Персона»

В указанной категории наиболее стремительный прирост интереса украинцев получил Алексей Арестович. Пользователи поисковика также активно интересовались супругами Медведчук-Марченко, легендой о «Призраке Киева», большим другом Украины экс-премьером Британии Борисом Джонсоном и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Топ поисковых запросов в Google в категории «Ушли навсегда»

Относительно людей, которые ушли в 2022 году навсегда, больше всего украинцев интересовали: Владимир Жириновский, Руслана Пысанка, Юрий Шатунов, королева Елизавета ІІ, Леонид Кравчук, Михаил Горбачев, Борис Моисеев, Кирилл Стремоусов, Леонид Куравлев, Денис Киреев.

Топ поисковых запросов в Google в категории «Украинская география»

В этой категории украинцы больше всего гуглили Гостомель, Буча, Мариуполь, Чернобаевка, Кременчуг, Балаклея, Херсон, остров Змеиный, Николаев, Славутич.

Топ поисковых запросов в Google в категории «Покупки»

«Покупкой» года в Украине стал генератор. Кроме того, украинцы интересовались, где купить соль, бронежилет, марку «Русский корабль» , свечи, повербанк, инвертор 12в-220в, калий йодид, Starlink.

Топ поисковых запросов в Google в категориях «Фильмы и сериалы»

В категории «Фильмы» в 2022 году украинцев больше всего заинтересовал фильм «Человек-паук: Домой пути нет». В топ-10 вошли также «Не смотрите вверх», «Смерть на Ниле», «Пурпурные сердца», «Тор: Любовь и гром», «Пой 2», «Бешеная свадьба 3», «Три богатыря и конь на троне», «Дом Гуччи», «Быстрее пули/Скоростной поезд».

Среди телевизионных сериалов лидером стал «Дом Дракона». Далее в рейтинге «Эйфория», «Услышь меня», «Мажор» 4 сезон, «Острые козырьки» 6 сезон, «Выдуманная Анна», «И просто так…», «Игра в кальмара», «Песочный человек», «Удивительные чудеса» 4 сезон.

Топ поисковых запросов в Google в категории «Что такое»

В 2022 году украинские пользователи чаще всего искали ответ на вопрос, что такое SWIFT, лендлиз и чрезвычайное положение. Кроме того, украинцы пытались выяснить, что такое НАТО, военное положение, паляница, Байрактар, дефолт, общая мобилизация и блэкаут.

Напомним, ранее мы писали, что Google поздравил Украину с Днем Независимости.

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