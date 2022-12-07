Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жириновский, Холостяк и Байрактар: что украинцы гуглили чаще всего в 2022 году

Сегодня 11:51
просмотров

Google представил рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей поисковой системы по итогам 2022 года, разделив их на следующие разделы: «Самые популярные запросы», «Персона», «Ушли навсегда», «Сериал», «Фильм», «Покупка», «Вопросы: что такое» и «Украинская география в поиске».

Новости Днепра про Жириновский, Холостяк и Байрактар: что украинцы гуглили чаще всего в 2022 году

В 2022 году, который принес Украине войну, топ запросов в Google ожидаемо возглавила «Карта воздушных тревог». В топовую тройку вошли также «Новости Украины» и «єДопомога»:

Новости Днепра про Жириновский, Холостяк и Байрактар: что украинцы гуглили чаще всего в 2022 году

Топ поисковых запросов в Google в категории «Персона»

В указанной категории наиболее стремительный прирост интереса украинцев получил Алексей Арестович. Пользователи поисковика также активно интересовались супругами Медведчук-Марченко, легендой о «Призраке Киева», большим другом Украины экс-премьером Британии Борисом Джонсоном и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Новости Днепра про Жириновский, Холостяк и Байрактар: что украинцы гуглили чаще всего в 2022 году

Топ поисковых запросов в Google в категории «Ушли навсегда»

Относительно людей, которые ушли в 2022 году навсегда, больше всего украинцев интересовали: Владимир Жириновский, Руслана Пысанка, Юрий Шатунов, королева Елизавета ІІ, Леонид Кравчук, Михаил Горбачев, Борис Моисеев, Кирилл Стремоусов, Леонид Куравлев, Денис Киреев.

Новости Днепра про Жириновский, Холостяк и Байрактар: что украинцы гуглили чаще всего в 2022 году

Топ поисковых запросов в Google в категории «Украинская география»

В этой категории украинцы больше всего гуглили Гостомель, Буча, Мариуполь, Чернобаевка, Кременчуг, Балаклея, Херсон, остров Змеиный, Николаев, Славутич.

Новости Днепра про Жириновский, Холостяк и Байрактар: что украинцы гуглили чаще всего в 2022 году

Топ поисковых запросов в Google в категории «Покупки»

«Покупкой» года в Украине стал генератор. Кроме того, украинцы интересовались, где купить соль, бронежилет, марку «Русский корабль» , свечи, повербанк, инвертор 12в-220в, калий йодид, Starlink.

Новости Днепра про Жириновский, Холостяк и Байрактар: что украинцы гуглили чаще всего в 2022 году

Топ поисковых запросов в Google в категориях «Фильмы и сериалы»

В категории «Фильмы» в 2022 году украинцев больше всего заинтересовал фильм «Человек-паук: Домой пути нет». В топ-10 вошли также «Не смотрите вверх», «Смерть на Ниле», «Пурпурные сердца», «Тор: Любовь и гром», «Пой 2», «Бешеная свадьба 3», «Три богатыря и конь на троне», «Дом Гуччи», «Быстрее пули/Скоростной поезд».

Новости Днепра про Жириновский, Холостяк и Байрактар: что украинцы гуглили чаще всего в 2022 году

Среди телевизионных сериалов лидером стал «Дом Дракона». Далее в рейтинге «Эйфория», «Услышь меня», «Мажор» 4 сезон, «Острые козырьки» 6 сезон, «Выдуманная Анна», «И просто так…», «Игра в кальмара», «Песочный человек», «Удивительные чудеса» 4 сезон.

Новости Днепра про Жириновский, Холостяк и Байрактар: что украинцы гуглили чаще всего в 2022 году

Топ поисковых запросов в Google в категории «Что такое»

В 2022 году украинские пользователи чаще всего искали ответ на вопрос, что такое SWIFT, лендлиз и чрезвычайное положение. Кроме того, украинцы пытались выяснить, что такое НАТО, военное положение, паляница, Байрактар, дефолт, общая мобилизация и блэкаут.

Новости Днепра про Жириновский, Холостяк и Байрактар: что украинцы гуглили чаще всего в 2022 году

Напомним, ранее мы писали, что Google поздравил Украину с Днем Независимости.

Читайте также:

Новости Днепра про Жириновский, Холостяк и Байрактар: что украинцы гуглили чаще всего в 2022 годуУкраїнська Новости Днепра про Жириновский, Холостяк и Байрактар: что украинцы гуглили чаще всего в 2022 годуРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В ГУР рассказали, возможна ли атака со стороны Беларуси сейчас
    Новости Украины
    Вчера 17:57
    В ГУР рассказали, возможна ли атака со стороны Беларуси сейчас

    Атаки со стороны Беларуси пока не будет.

    На россии снова горит: в Брянской области беспилотники атаковали комбинат «Слава»
    Новости Украины
    Вчера 10:32
    На россии снова горит: в Брянской области беспилотники атаковали комбинат «Слава»

    В ночь на 6 декабря в Брянской области рф (в…

    «Земля круглая»: в ОП прокомментировали взрывы на российских авиабазах под Саратовом и Рязанью
    Новости Украины
    05.12.2022 17:06
    «Земля круглая»: в ОП прокомментировали взрывы на российских авиабазах под Саратовом и Рязанью

    В ночь на 5 декабря на авиабазе в Энгельсе Саратовской…

    Олигарх из Днепра больше не миллиардер: потерял больше миллиарда долларов
    Новости Днепра
    02.12.2022 13:00
    Олигарх из Днепра больше не миллиардер: потерял больше миллиарда долларов

    Олигарх из Днепра Игорь Коломойский больше не миллиардер.

    Последние новости

    В Кривом Роге горел гараж с авто внутри (ФОТО)
    В Кривом Роге горел гараж с авто внутри (ФОТО)

    Во вторник, 6 декабря, в 11:06 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Чаплыгина в Кривом Роге.

    Сегодня 11:07
    1
    просмотров
    Из-за обесточивания некоторые жители Днепра остались без воды: адреса
    Из-за обесточивания некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

    Сегодня, 7 декабря, некоторые жители Днепра из-за отключения света остались без воды.

    Сегодня 10:09
    0
    просмотров
    Днепровские гимнастки — победительницы и призерки Чемпионата Украины
    Днепровские гимнастки — победительницы и призерки Чемпионата Украины

    В Ужгороде закончился Чемпионат Украины по художественной гимнастике среди взрослых и юниоров.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    В Криворожском районе трактор взорвался на вражеском боеприпасе
    В Криворожском районе трактор взорвался на вражеском боеприпасе

    Пиротехники ГСЧП предупреждают, что враг обильно засеял Криворожский и Никопольский районы опасными боеприпасами.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Днепрянин пытался зарегистрировать в Дие фальшивые документы
    Днепрянин пытался зарегистрировать в Дие фальшивые документы

    В Днепре мужчина пытался зарегистрировать в Дие фальшивые водительские права. Гражданин обратился в Территориальный сервисный центр МВД.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Над Днепром и областью ночью сбили «Шахеды»: официальный комментарий
    Над Днепром и областью ночью сбили «Шахеды»: официальный комментарий

    В ночь на 7 декабря удалось сбить все вражеские «Шахеды», которые направили на Днепр и область.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Генштаб: в российской Курской области распространяют слухи о возможном вторжении ВСУ
    Генштаб: в российской Курской области распространяют слухи о возможном вторжении ВСУ

    В России распространяются слухи о якобы возможном вторжении украинских войск на территорию Курской области, и на приграничных районах возводят укрепления.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Среди освобожденных пленников – двое криворожцев (ФОТО)
    Среди освобожденных пленников – двое криворожцев (ФОТО)

    6 декабря из вражеского плена освободили еще 60 украинцев. Среди них есть военные ВСУ, Нацгвардии и ГНСУ.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Сегодня в Днепре троллейбусные и трамвайные маршруты работать не будут
    Сегодня в Днепре троллейбусные и трамвайные маршруты работать не будут

    Это связано с проблемами энергоснабжения.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в среду, 7 декабря: ожидается мелкий снег
    Погода в Днепре в среду, 7 декабря: ожидается мелкий снег

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх