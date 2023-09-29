Жилой массив и пригород Днепра без воды: что произошло и когда ее вернут

В Днепре и пригороде из-за проведения ремонтных работ многие потребители остались без воды.
В частности, в связи с проведением аварийных работ на ул. Апостоловская, 108 частично прекращено водоснабжение:
ж/м Игрень,
пос. Одинковка,
пос. Александровка.
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Нет воды из-за аварийных работ также по следующим адресам:
ул. Сагайдачного,7
ул. Кислородная.
ул. Пугачева.
ул. Солончакова
Всюду воду вернут в течение дня.
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