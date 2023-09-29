Жилой массив и пригород Днепра без воды: что произошло и когда ее вернут

В этом году второй месяц осени принесет жителям Днепра отмену моратория на проверки предприятий, необходимость женщинам-медикам и фармацевтам становится на военный учет, а водителям – включать фары в любое время суток. Также в этом году по-новому будем отмечать День украинских…

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