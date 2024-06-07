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Жилое здание вместо сгоревшей мельницы: история необычного дома в центре Днепра

Сегодня 17:58
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Улицы, отходящие от центрального проспекта Днепра являются одними из самых старых в городе. В частности, такой считается и улица Княгини Ольги. Она существует более 200 лет, но только чуть более 100 – на этой улице живут люди.

Новости Днепра про Жилое здание вместо сгоревшей мельницы: история необычного дома в центре Днепра

Журналисты dnepr.info узнали историю необычного дома на улице Княгини Ольги в Днепре.

На генеральном плане города она появилась практически во время закладки территории – в 1806 году. Называлась она Широкая и размещались тут здания суконной фабрики. Но когда фабрика была закрыта ее здания стали потихоньку ветшать и разрушаться, территория превратилась практически в пустырь, и по вечерам ходить тут было опасно. Но в 1880-х годах все изменилось. На улице проложили водопровод, запустили трамвай, обустроили дорогу. Свободные участки были быстро распроданы частным лицам и предпринимателям.

Новости Днепра про Жилое здание вместо сгоревшей мельницы: история необычного дома в центре Днепра

Таким образом, территория суконной фабрики с остатками разных строений «разошлась» среди горожан. В самом начале улицы Широкой была мельница, принадлежавшая фабрике, но она сгорела, а участок с ней был продан банкиру Йосифу Кофману.

Новости Днепра про Жилое здание вместо сгоревшей мельницы: история необычного дома в центре Днепра

На нем в 1896 году он построил большой трехэтажный дом. Скорее всего дом должен был стать доходным – это видно из его архитектуры – на первом этаже – офисы для контор и магазинов, на втором и третьем – квартиры для сдачи внаем.  Дом был довольно большим – в нем было 16 пятикомнатных квартир, еще 8 – трехкомнатные, а на 1 этаже работало 12 магазинов. Часть здания арендовала Служба сборов Екатерининской железной дороги.

Новости Днепра про Жилое здание вместо сгоревшей мельницы: история необычного дома в центре Днепра

Дом приносил банкиру хороший доход, но в 1917 году Кофман выехал из Екатеринослава, а здание из доходного стало обычным, жилым домом. Во время реконструкций в доме были заменены балконы, а само здание – перекрасили. Его настоящий цвет красный. В остальном дом выглядит таким, каким задумал его архитектор.

Новости Днепра про Жилое здание вместо сгоревшей мельницы: история необычного дома в центре Днепра

фото: блог А. Костюка, А. Волок

 

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