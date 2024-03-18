Жилмассив в Днепре на двое суток останется без воды: назвали список адресов

Жилой массив в Днепре почти полностью останется без воды на двое суток.

Жителям жилмассива Верхняя Игрень в Днепре будут временно отключать воду из-за проведения работ по переключению сетей водоснабжения.

Об этом сообщили на Facebook-странице Управления жилищно-коммунального хозяйства левобережной администрации.

Прекратят водоснабжение в ночь с 18 на 19 марта в полночь. Ориентировочный срок выполнения работ — двое суток:

— Вул.Червнева — Вул.Автодорожна — Вул.Зоопаркова — Вул.Керамічна — Вул.Князя Константина Острожского — Вул.Роз’їзна . (Частково) — Вул.Бестужева — Вул.Оранжерейна — Вул.Таджицька — Вул.Солнячногірська — Вул.Прорізна — Вул.Маршала Тимошенко — Вул.Календарна — Вул.Чебоксарська — Вул.Прохорова — Вул.Героїв Дніпра — Вул.Авдіївська — Вул.Естафетна — Пер.Дачний — Вул.Марійськай пер — Вул.Активістів — Вул.Генерала Григоренка — Вул.Богородецька — Вул.Олешківська — Пер.Ягідний — Вул.Листопадна — Вул.Дачная — Вул.Антарктична — Вул.Косогорная — Вул.Железнодорожная — Вул.Андрея Сахарова — Вул.Євгена Сердюкова — Вул.Зоопаркова — Вул.Романовского — Вул.Відпочинку — Вул.Командира Юнина — Вул.Живописна — Вул.Соловїна — Вул.Туркменська — Вул.В’єтнамська — Вул.Адлерська — Пер. Героїчний — Садове товариство по вул. Листопадній.

Возобновление водоснабжения состоится постепенно по окончании работ.

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