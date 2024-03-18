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Жилмассив в Днепре на двое суток останется без воды: назвали список адресов

Сегодня 19:34
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Жилой массив в Днепре почти полностью останется без воды на двое суток.

Новости Днепра про Жилмассив в Днепре на двое суток останется без воды: назвали список адресов

Жителям жилмассива Верхняя Игрень в Днепре будут временно отключать воду из-за проведения работ по переключению сетей водоснабжения.
Об этом сообщили на Facebook-странице Управления жилищно-коммунального хозяйства левобережной администрации.

Прекратят водоснабжение в ночь с 18 на 19 марта в полночь. Ориентировочный срок выполнения работ — двое суток:

— Вул.Червнева
— Вул.Автодорожна
— Вул.Зоопаркова
— Вул.Керамічна
— Вул.Князя Константина Острожского
— Вул.Роз’їзна . (Частково)
— Вул.Бестужева
— Вул.Оранжерейна
— Вул.Таджицька
— Вул.Солнячногірська
— Вул.Прорізна
— Вул.Маршала Тимошенко
— Вул.Календарна
— Вул.Чебоксарська
— Вул.Прохорова
— Вул.Героїв Дніпра
— Вул.Авдіївська
— Вул.Естафетна
— Пер.Дачний
— Вул.Марійськай пер
— Вул.Активістів
— Вул.Генерала Григоренка
— Вул.Богородецька
— Вул.Олешківська
— Пер.Ягідний
— Вул.Листопадна
— Вул.Дачная
— Вул.Антарктична
— Вул.Косогорная
— Вул.Железнодорожная
— Вул.Андрея Сахарова
— Вул.Євгена Сердюкова
— Вул.Зоопаркова
— Вул.Романовского
— Вул.Відпочинку
— Вул.Командира Юнина
— Вул.Живописна
— Вул.Соловїна
— Вул.Туркменська
— Вул.В’єтнамська
— Вул.Адлерська
— Пер. Героїчний
— Садове товариство по вул. Листопадній.
 
Возобновление водоснабжения состоится постепенно по окончании работ.
 

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