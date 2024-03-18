Жилмассив в Днепре на двое суток останется без воды: назвали список адресов

Жителям жилмассива Верхняя Игрень в Днепре будут временно отключать воду из-за проведения работ по переключению сетей водоснабжения.
Об этом сообщили на Facebook-странице Управления жилищно-коммунального хозяйства левобережной администрации.
Прекратят водоснабжение в ночь с 18 на 19 марта в полночь. Ориентировочный срок выполнения работ — двое суток:
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