Жуткая трагедия в Днепре: муж убил свою жену и выпрыгнул из окна

Позже выяснилось, что 42-летний мужчина убил свою жену. Известно, что он был под хмельком, закрылся в квартире вместе с женщиной, а позже зарезал ее. После этого днепрянин поднялся на 16 этаж и совершил самоубийство.

17 декабря на улице Гидропарковой мужчина выпрыгнул из окна 16 этажа, пишет Информатор. Его тело обнаружили возле многоэтажки. Инцидент произошел около 12.30.

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