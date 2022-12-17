Жуткая трагедия в Днепре: муж убил свою жену и выпрыгнул из окна

17 декабря на улице Гидропарковой мужчина выпрыгнул из окна 16 этажа, пишет Информатор. Его тело обнаружили возле многоэтажки. Инцидент произошел около 12.30.
Позже выяснилось, что 42-летний мужчина убил свою жену. Известно, что он был под хмельком, закрылся в квартире вместе с женщиной, а позже зарезал ее. После этого днепрянин поднялся на 16 этаж и совершил самоубийство.
Соседи говорят, что супруги жили на 2-м этаже многоэтажки.
Читайте также:
Автор:
В Днепре молодой человек с удостоверением журналиста стрелял из пистолета…
В Днепре на жилмассивах открылись елочные базары. Выбор не очень…
Днепропетровск сильно пострадал от ударов 16 декабря по энергосистеме.
Несмотря на то, что за окном пока что плюсовая температура,…
В Днепре молодой человек с удостоверением журналиста стрелял из пистолета посреди улицы.
В Днепре на жилмассивах открылись елочные базары. Выбор не очень большой – в основном это сосна, елок – совсем немного, но среди всего этого привычного ассортимента попадается даже пихта. Журналисты dnepr. Info узнали, во сколько в этом году обойдется покупка…
В результате ракетной атаки по Кривому Рогу четверо пострадавших, в том числе семилетний ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
По состоянию на вечер, 17 декабря, в Днепре после ракетных ударов российских оккупантов возобновлена работа некоторых котельных, а также Приднепровской ТЭС. Об этом сообщили в Департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета Днепра.
Днепропетровск сильно пострадал от ударов 16 декабря по энергосистеме.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
По словам энергетиков, на этот раз ситуация со светом в Днепре сложная.
Несмотря на то, что за окном пока что плюсовая температура, синоптики обещают в дальнейшем незначительное похолодание и возможный снег. Для детей зима – это в первую очередь возможность покататься со снежных горок. Журналисты dnepr.info решили узнать, какие есть альтернативы санкам…
В Днепре собираются длинные очереди у магазинов.
Во время, когда свет может пропасть в любой момент не лишним будет иметь под рукой самодельный пауэрбанк. Он поможет зарядить телефон, к нему можно подключить светодиодную ленту, чтобы она освещала комнату или гирлянду.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!