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  • «ЖК-круизный лайнер»: в Днепре показали, как идет строительство элитного комплекса на набережной (ФОТО)

«ЖК-круизный лайнер»: в Днепре показали, как идет строительство элитного комплекса на набережной (ФОТО)

Сегодня 17:23
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В сети показали, как сейчас выглядит жилой комплекс, строящийся на набережной.

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Фото с места строительства опубликовал днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Комплекс Port City строится на Набережной Победы. По словам застройщика, во всех трех секциях уже ведутся фасадные работы, выполнены инженерные сети и установлены лифты. Работают также над освещением фасада и внутренней отделкой территории.

ЖК похож на круизный лайнер, который «припарковался» на берегу реки. По плану между секциями должны создать променадные переулочки с клумбами и скамейками. Отмечается, что это будет общедоступное для горожан место, где можно погулять сделать красивые фото, насладиться видом на реку.

Впрочем, как это будет выглядеть, мы сможем узнать только после завершения всех работ. А вот так комплекс выглядит сейчас:

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

А вот так комплекс должен выглядеть:

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Напомним, ранее мы писали о строительстве нового комплекса в центре Днепра. БФК с жилыми зонами и офисами строят на улице Шевченко, вблизи Екатеринославского бульвара. В планах возвести дом-стену и обустроить сад на крыше одной из башен.

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