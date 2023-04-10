Жесткая авария: в Кривом Роге Nexia влетела в Skoda, пострадали женщина и ребенок

У Кривому Розі на Свято-Миколаївській Nexia влетіла у Skoda. У аварії постраждали жінка та дитина.

Вечером 9 апреля в Кривом Роге произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. По предварительной информации, легковушку Nexia занесло на трамвайной колее и она врезалась в Skoda. После удара Nexia вспыхнула, другой автомобиль разбит.

В результате ДТП водители машин не пострадали, но травмы получили мать и ребенок, которые были пассажирами Skoda. Один из очевидцев аварии отвез их в больницу. Предварительно, у женщины сотрясение мозга и перелом носа, состояние ребенка неизвестно.

Источник: «Свої»

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