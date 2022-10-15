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  • Женя+Женя: известная украинская снайперша сыграла свадьбу на передовой (ФОТО)

Женя+Женя: известная украинская снайперша сыграла свадьбу на передовой (ФОТО)

Сегодня 19:28
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Известная украинская снайперша, офицер ВСУ Евгения Эмеральд с позывным "Жанна Д'арк" вышла замуж за любимого-военного.

Новости Днепра про Женя+Женя: известная украинская снайперша сыграла свадьбу на передовой (ФОТО)

Свадьбу пара сыграла на передовой в Харьковской области. Расписал влюбленных генерал ВСУ.

Об этом новоиспеченная жена рассказала на своей странице в Instagram и поделилась атмосферными фото со свадьбы на фронте.

Новости Днепра про Женя+Женя: известная украинская снайперша сыграла свадьбу на передовой (ФОТО)

Новости Днепра про Женя+Женя: известная украинская снайперша сыграла свадьбу на передовой (ФОТО)

Избранником Евгении стал военный Евгений Стипанюк, с которым Эмеральд познакомилась на войне. Влюбленные сказали друг другу «да» в День защитников и защитниц, который Украина праздновала 14 октября.

Новости Днепра про Женя+Женя: известная украинская снайперша сыграла свадьбу на передовой (ФОТО)

Новости Днепра про Женя+Женя: известная украинская снайперша сыграла свадьбу на передовой (ФОТО)

Сегодня я стала официально женой военного. Это произошло на передовой и нас расписал генерал ВСУ. Более идеальной свадьбы я и представить не могла! Это особый день – очень много праздников. Хочу поздравить всех защитников и защитниц. Слава Героям! Также я поздравляю своего любимого, потому что сегодня у него день рождения. Теперь он точно никогда не забудет дату своей свадьбы, — прокомментировала фото Евгения.

Новости Днепра про Женя+Женя: известная украинская снайперша сыграла свадьбу на передовой (ФОТО)

Новости Днепра про Женя+Женя: известная украинская снайперша сыграла свадьбу на передовой (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что звезда «Первых ласточек» Максим Девизоров приехал в Днепр с фронта, чтобы жениться.

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Новости Днепра про Женя+Женя: известная украинская снайперша сыграла свадьбу на передовой (ФОТО)Українська Новости Днепра про Женя+Женя: известная украинская снайперша сыграла свадьбу на передовой (ФОТО)Русский

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