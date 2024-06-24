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  • Женщину из Кривого Рога, подозреваемую в убийстве собственной дочери, взяли под стражу

Женщину из Кривого Рога, подозреваемую в убийстве собственной дочери, взяли под стражу

Сегодня 18:39
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Женщину из Кривого Рога, убившую собственную дочь, взяли под стражу.

Новости Днепра про Женщину из Кривого Рога, подозреваемую в убийстве собственной дочери, взяли под стражу

Подозреваемой в убийстве собственной дочери избрана мера пресечения, сообщили в Нацполиции.

Сегодня, 24 июня, 40-летней женщине суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

23 июня фигурантке доложено о подозрении в совершении умышленного убийства 10-летней девочки. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение

Что предшествовало?

Напомним, 40-летняя мать убила свою дочь во время ссоры 15 июня. После чего женщина пыталась скрыть следы преступления, положила тело в чемодан, вывезла на дачу и спрятала в погребе, залив бетоном. В полицию жительница Кривого Рога обратилась только 20 июня и сообщила, что два часа назад ее дочь ушла из дома и не вернулась.

Для поисков пропавшего ребенка была развернута поисковая операция, ориентированная на весь личный состав полиции. Было привлечено более 50 правоохранителей, волонтеры, кинологи, спасатели и курсанты. Но потом оказалось, что девочку уже несколько дней никто не видел.

Новости Днепра про Женщину из Кривого Рога, подозреваемую в убийстве собственной дочери, взяли под стражу

Мать убила своего ребенка во время ссоры, но решила скрыть преступление, поэтому спрятала тело дочери в чемодане, забетонированном в подвале на даче. В семье остались еще двое детей, которые находятся с бабушкой, а вот женщину ждет суд.

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Новости Днепра про Женщину из Кривого Рога, подозреваемую в убийстве собственной дочери, взяли под стражуУкраїнська Новости Днепра про Женщину из Кривого Рога, подозреваемую в убийстве собственной дочери, взяли под стражуРусский

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