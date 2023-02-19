Женщину «вырезали» из авто: в Днепре BMW взлетел в кювет и опрокинулся на крышу (ФОТО)

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области
Около 8 часов утра спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Андрейченко Новокодацкого района Днепра.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что водитель BMW не справился с управлением и вылетел кювет, после чего авто опрокинулось на крышу.
Водитель выбрался из разбитого авто сам, а вот пассажирку пришлось «вырезать» из машины спасателям.
Пострадавшую деблокировали с авто и передали медикам. О ее состоянии пока ничего не известно. Подробности ДТП будет устанавливать следователь.
Напомним, ночью в Синельниковском районе Днепропетровщины из горящего дома спасли двух человек. Их без сознания нашли среди жилья.
Читайте также:
Автор:
В Днепре две улицы на левом берегу заливает нечистотами.
В Днепре снова проверяли сообщения о заминировании ТЦ.
В Новомосковске Днепропетровской области женщина в состоянии алкогольного опьянения разбила…
В субботу днем, 18 февраля, государство-террорист Россия осуществила очередной обстрел…
В Днепре две улицы на левом берегу заливает нечистотами.
На Днепропетровщине спасли двух человек из горящего дома.
В Кривом Роге вечером 18 февраля произошла стрельба.
В Днепре снова проверяли сообщения о заминировании ТЦ.
В Днепре и области ночь прошла тихо, а вот в Никополе снова было громко.
Зонт сегодня не понадобится!
В Кривом Роге неизвестные устроили стрельбу во дворе многоквартирного дома.
В Новомосковске Днепропетровской области женщина в состоянии алкогольного опьянения разбила голову своему 65-летнему мужу. Тот обратился в службу "103".
В субботу днем, 18 февраля, государство-террорист Россия осуществила очередной обстрел Никополя.
Полиция Кривого Рога изъяла у 48-летнего местного жителя 1,5 килограмма наркотиков и боеприпасы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!