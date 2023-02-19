Женщину «вырезали» из авто: в Днепре BMW взлетел в кювет и опрокинулся на крышу (ФОТО)

В Днепре авто взлетело в кювет и перевернулось на крышу.

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области

Около 8 часов утра спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Андрейченко Новокодацкого района Днепра.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что водитель BMW не справился с управлением и вылетел кювет, после чего авто опрокинулось на крышу.

Водитель выбрался из разбитого авто сам, а вот пассажирку пришлось «вырезать» из машины спасателям.

Пострадавшую деблокировали с авто и передали медикам. О ее состоянии пока ничего не известно. Подробности ДТП будет устанавливать следователь.

Напомним, ночью в Синельниковском районе Днепропетровщины из горящего дома спасли двух человек. Их без сознания нашли среди жилья.

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