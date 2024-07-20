Женщину, которая утонула у Фестивального причала, разыскивала полиция, — СМИ

Выяснились подробности гибели женщины в Днепре.

Сегодня в Днепре у Фестивального причала обнаружили тело женщины.

По предварительной информации женщину уже смогли идентифицировать.

Погибшей оказалась 80-летняя Нана Пацурия.

Полиция разыскивала ее с 18 июля.

Правоохранители сообщали о том, что погибшая попросила знакомого односельчанина отвезти ее в город Днепр. Мужчина около 19:00 взорвал ее в районе центрального моста возле торгового центра «Мост Сити».

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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