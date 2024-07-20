Женщину, которая утонула у Фестивального причала, разыскивала полиция, — СМИ

Сегодня в Днепре у Фестивального причала обнаружили тело женщины.
По предварительной информации женщину уже смогли идентифицировать.
Погибшей оказалась 80-летняя Нана Пацурия.
Полиция разыскивала ее с 18 июля.
Правоохранители сообщали о том, что погибшая попросила знакомого односельчанина отвезти ее в город Днепр. Мужчина около 19:00 взорвал ее в районе центрального моста возле торгового центра «Мост Сити».
Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшей.
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