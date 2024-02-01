Женщина помогла 83-летней бабушке из Марганца выйти из автобуса, но взамен украла ее пакет с кошельком.

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении, рассказали в полиции.
Злоумышленница заложила похищенный телефон от имени знакомого в ломбард, а деньги потратила на собственные нужды.
Событие произошло 13 января около 13:30 на одной из остановок общественного транспорта по улице Киевской. 82-летней женщине выйти из автобуса помогла другая пассажирка. Затем злоумышленница перевела бабушку через дорогу и оставила у себя пакет пенсионерки. В нем находился кошелек, телефон и продукты.
Копы установили личность фигурантки. Ею оказалась ранее неоднократно судимая за имущественные преступления 51-летняя местная жительница. Телефон правоохранители изъяли и вернули владелице.
30 января по согласованию с Никопольской окружной прокуратурой женщине сообщили о подозрении в краже по ч.4 ст.185 УК Украины.
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