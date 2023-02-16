Женщина погибла, мужчина выжил: в ДнепрОВА рассказали историю супругов, жизнь которых разрушила россия

Попали по частному сектору и промышленному объекту. Разрушены 7 частных домов, более 60 повреждены.
К сожалению, одна женщина погибла, восемь человек получили травмы.
Позже Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА, рассказал историю супругов, жизнь которых разрушила россия.
До сегодняшней роковой ночи в этом доме в Павлограде жили пожилые супруги. Прекрасная семейная пара – тихая, дружеская, неконфликтная. Выращивали многие сорта винограда. Ждали весну, чтобы проснулась лоза. У них были планы. На детей, огород и собственные маленькие мечты. россияне все разрушили. В три часа ночи возле их двора упала вражеская ракета. Разрушила дом. 79-летняя женщина от полученных травм погибла на месте. Мужчина, к счастью, выжил, – написал Сергей Лысак.
И опубликовал фото дома, где жили супруги:
Можно ли такое простить россиянам даже через несколько поколений? Никогда! Мы выстоим. Мы отстроимся. Мы отомстим. За каждую жизнь. За каждый дом. За каждую веточку виноградной лозы, – подчеркнул председатель ДнепрОВА.
россия – страна-террорист.
Напомним, ранее мы писали, что известно о собаке, которую нашли под завалами в Павлограде (ВИДЕО).
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