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  • Женщина погибла, мужчина выжил: в ДнепрОВА рассказали историю супругов, жизнь которых разрушила россия

Женщина погибла, мужчина выжил: в ДнепрОВА рассказали историю супругов, жизнь которых разрушила россия

Сегодня 14:44
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Сегодня ночью россияне ударили ракетами по Павлограду.

Новости Днепра про Женщина погибла, мужчина выжил: в ДнепрОВА рассказали историю супругов, жизнь которых разрушила россия

Попали по частному сектору и промышленному объекту. Разрушены 7 частных домов, более 60 повреждены.

К сожалению, одна женщина погибла, восемь человек получили травмы.

Позже Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА, рассказал историю супругов, жизнь которых разрушила россия.

До сегодняшней роковой ночи в этом доме в Павлограде жили пожилые супруги. Прекрасная семейная пара – тихая, дружеская, неконфликтная. Выращивали многие сорта винограда. Ждали весну, чтобы проснулась лоза. У них были планы. На детей, огород и собственные маленькие мечты. россияне все разрушили. В три часа ночи возле их двора упала вражеская ракета. Разрушила дом. 79-летняя женщина от полученных травм погибла на месте. Мужчина, к счастью, выжил, – написал Сергей Лысак.

И опубликовал фото дома, где жили супруги:

Новости Днепра про Женщина погибла, мужчина выжил: в ДнепрОВА рассказали историю супругов, жизнь которых разрушила россия

Новости Днепра про Женщина погибла, мужчина выжил: в ДнепрОВА рассказали историю супругов, жизнь которых разрушила россия

Новости Днепра про Женщина погибла, мужчина выжил: в ДнепрОВА рассказали историю супругов, жизнь которых разрушила россия

Можно ли такое простить россиянам даже через несколько поколений? Никогда! Мы выстоим. Мы отстроимся. Мы отомстим. За каждую жизнь. За каждый дом. За каждую веточку виноградной лозы, – подчеркнул председатель ДнепрОВА.

россия – страна-террорист.

Напомним, ранее мы писали, что известно о собаке, которую нашли под завалами в Павлограде (ВИДЕО).

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Новости Днепра про Женщина погибла, мужчина выжил: в ДнепрОВА рассказали историю супругов, жизнь которых разрушила россияУкраїнська Новости Днепра про Женщина погибла, мужчина выжил: в ДнепрОВА рассказали историю супругов, жизнь которых разрушила россияРусский

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