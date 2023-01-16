Женщина, которая провела под завалами 20 часов, не разговаривает с рождения и не могла звать на помощь

Женщина, которая провела в разрушенном доме 20 часов, не могла позвать на помощь.

Появляются новые подробности трагедии, произошедшей 14 января в Днепре. Как оказалось, женщина, которую вчера извлекли живой из-под завалов, не могла звать на помощь, потому что с рождения не разговаривает.

Об этом рассказала ее сестра.

По ее словам, женщину зовут Екатерина. Ее муж тоже не разговаривает. У них есть общий ребенок – годовалый мальчик. К сожалению, о судьбе мужчины и ребенка ничего не известно.

Скорее всего они могли погибнуть под завалами.

Напомним, женщина провела под завалами около 20 часов. Ранее в МВД сообщали, что именно ее голос слышали ночью спасатели.

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