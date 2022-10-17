Женщина была на 6 месяце беременности: Кличко рассказал о погибших из-за утренней вражеской атаки

Один из них попал в многоэтажку.
Мы писали, что из-под завалов спасли 19 жителей дома, в том числе пожилую женщину.
К сожалению, три человека погибли: среди них — молодая пара, муж и жена, которые ждали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
россия – страна-террорист!
Поисково-спасательные работы продолжаются.
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К сожалению, три человека погибли.
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