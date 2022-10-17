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  • Женщина была на 6 месяце беременности: Кличко рассказал о погибших из-за утренней вражеской атаки

Женщина была на 6 месяце беременности: Кличко рассказал о погибших из-за утренней вражеской атаки

Сегодня 14:37
просмотров

Сегодня утром россияне атаковали Киев дронами.

Новости Днепра про Женщина была на 6 месяце беременности: Кличко рассказал о погибших из-за утренней вражеской атаки

Один из них попал в многоэтажку.

Мы писали, что из-под завалов спасли 19 жителей дома, в том числе пожилую женщину.

Новости Днепра про Женщина была на 6 месяце беременности: Кличко рассказал о погибших из-за утренней вражеской атаки

К сожалению, три человека погибли: среди них — молодая пара, муж и жена, которые ждали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

россия – страна-террорист!

Новости Днепра про Женщина была на 6 месяце беременности: Кличко рассказал о погибших из-за утренней вражеской атаки

Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Новости Днепра про Женщина была на 6 месяце беременности: Кличко рассказал о погибших из-за утренней вражеской атакиУкраїнська Новости Днепра про Женщина была на 6 месяце беременности: Кличко рассказал о погибших из-за утренней вражеской атакиРусский

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