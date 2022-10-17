Женщина была на 6 месяце беременности: Кличко рассказал о погибших из-за утренней вражеской атаки

К сожалению, три человека погибли: среди них — молодая пара, муж и жена, которые ждали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности.

Мы писали, что из-под завалов спасли 19 жителей дома, в том числе пожилую женщину.

Один из них попал в многоэтажку.

О том, как прошел 234-й день полномасштабной войны на Днепропетровщине,…

Сегодня ночью снова не умолкали тревоги по всей Украине.

Приложение, сайт и табло: как в Днепре можно узнать расписание общественного транспорта Узнать, как быстро приедет нужный трамвай, троллейбус или маршрутка в Днепре можно на специальных табло на остановках. Но они не всегда работают, иногда подвисают и большинство из них показывает только прибытие «рогатых», а не маршруток и трамваев. Другое дело –… просмотров

Враг снова ударил по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине Враг снова нанес удар на один из объектов энергетической инфраструктуры в области. просмотров

Трамвайные рельсы и название в честь вагонов: история улицы Сечевых Стрельцов в Днепре Многие улицы Днепра за всю историю существования города не раз меняли свое название. Так, нынешняя улица Сечевых Стрельцов получала новое «имя» четыре раза. Она считается одной из самых старых улиц Днепра, где до сих пор можно увидеть дома, построенные в… 0 просмотров