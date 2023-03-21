Жена российского неонациста, выступавшего с черепом украинского военного, рассказала, где он его взял

Тогда Мангушев заявил, что это череп украинского военного, убитого во время штурма «Азовстали» в Мариуполе, и призвал «деукраинизировать» Украину, уничтожая людей.
Появление видео вызвало волну негодования. Власти Украины тогда официально обратились к ООН. В обращении Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что видео с выступлением Мангушева является еще одним доказательством нарушения рф международного гуманитарного права.
Достоверно установить, настоящий ли череп и кому он принадлежит, не удалось.
В феврале 2023 года Мангушев, находясь в тылу российских войск в Кадиевке, получил тяжелое ранение. Пуля застряла в центральной части мозга. Утром 8 февраля, не приходя в сознание, пропагандист скончался.
Недавно жена Мангушева в интервью российскому изданию рассказала, откуда череп и настоящий ли он. По ее словам, череп действительно принадлежит защитнику «Азовстали». Они с мужем нашли его, когда «гуляли» по заводу. Женщина говорит, что ее муж взял его, так как «жена какого-то его товарища очень хотела череп украинца». Перед тем, как отдать череп, Мангушев и выступил с ним. Также жена боевика рассказала, что после его смерти она «оберегала» голову, ведь за нее предлагали $70 000, она боялась, что кто-то из сотрудников морга или охранников крематория может ее похитить.
Это интервью – прекрасное доказательство военных преступлений россии для Гааги. Надеемся, что рано или поздно все виновные будут наказаны.
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