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  • «Желтый» уровень опасности: в Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение

«Желтый» уровень опасности: в Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение

Сегодня 09:58
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В субботу, 4 марта, в ряде регионов Украины объявили "желтый" уровень опасности из-за резкого ухудшения погоды. Это касается, в частности, и Днепропетровской области.

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Как сообщают специалисты Укргидрометцентра, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Непогода обошла только юг нашей страны.

Днепрянам стоит быть осторожными. Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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