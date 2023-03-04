«Желтый» уровень опасности: в Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение

В субботу, 4 марта, в ряде регионов Украины объявили "желтый" уровень опасности из-за резкого ухудшения погоды. Это касается, в частности, и Днепропетровской области.

Как сообщают специалисты Укргидрометцентра, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Непогода обошла только юг нашей страны.

Днепрянам стоит быть осторожными. Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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