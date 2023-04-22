Желтый уровень опасности: днепрян предупредили о густом тумане 23 апреля

Предупреждение о метеорологическом явлении объявлено Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии, передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Густой туман ожидается ночью и утром. Видимость в нем — всего 300-500 м. Спасатели утверждают, что это первый (желтый) уровень опасности.
Особенно внимательными стоит быть водителям на дороге, а также пешеходам.
Читайте также:
Автор:
14 апреля две несовершеннолетние девочки из села Марьевка Синельниковского района…
Секонд-хенд - это настоящая лотерея. В один день там можно…
В пятницу, 21 апреля, в Кривом Роге произошло смертельное ДТП.…
Братья Борисенко из Днепра прославились благодаря третьему сезону украинской "Фабрики…
14 апреля две несовершеннолетние девочки из села Марьевка Синельниковского района Алина Подситник и Аделина Пляка вышли из дома и до сих пор не вернулись.
Секонд-хенд - это настоящая лотерея. В один день там можно купить одежду от люксового бренда почти даром, а в другой - не найти ни одной достойной вещи. Кто бы мог подумать, что в днепровских секонд-хендах есть шанс наткнуться еще и…
В пятницу, 21 апреля, в Кривом Роге произошло смертельное ДТП. Там водитель на BMW на большой скорости влетел в дерево, после чего скрылся с места событий. Между тем в салоне остались двое 28-летних пассажиров. Один из них погиб.
Братья Борисенко из Днепра прославились благодаря третьему сезону украинской "Фабрики звезд", однако сейчас о них ничего не слышно. Новых хитов от близнецов-певцов не было уже более 10-ти лет. Однако недавно они наконец появились в информационном пространстве, дав интервью ведущему Славе…
Пока одни граждане готовы отдать последнее, чтобы помочь ВСУ и приблизить тем самым нашу победу, другие - думают, как нажиться на войне. Так, в Павлограде двое жителей Днепра пытались продать автомобили, которые были переданы иностранными благотворителями в качестве гуманитарной помощи…
В Днепре на улице Байкальской двое подростков напали на 48-летнего мужчину, после чего ограбили его. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Еще в 2022 году стало известно, что житель Марганца Никопольского района сдавал своему сыну-военному РФ расположение подразделений и военной техники ВСУ на территории Днепропетровской области. Суд определился с приговором.
Ночь на Днепропетровщине, к счастью, прошла спокойно. Однако вечером 21 апреля враг все же пытался атаковать нашу область беспилотниками. Их планам помешала ПВО.
В Днепре за минувшие сутки на электронную почту колл-центра СБУ поступило сразу три сообщения о заминировании. Террористы-анонимы угрожали взорвать суды, школы, детские сады, мосты, больницы, ТРЦ, в частности "МОСТ-сити".
Не забудьте взять с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!