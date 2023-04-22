Желтый уровень опасности: днепрян предупредили о густом тумане 23 апреля

В воскресенье, 23 апреля, в Днепре ожидается густой туман. Горожан предупредили об опасности.

Предупреждение о метеорологическом явлении объявлено Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии, передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Густой туман ожидается ночью и утром. Видимость в нем — всего 300-500 м. Спасатели утверждают, что это первый (желтый) уровень опасности.

Особенно внимательными стоит быть водителям на дороге, а также пешеходам.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: