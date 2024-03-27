Желтые остановки и АТБ в GTA: показали, как выглядит Днепр в украинском варианте популярной игры

Днепр теперь есть у GTA. Правда пока в украинском варианте этой игры, который создали разработчики из Киева.
Скрины игры показали в сообществе Urban Dnipro.
UKRAINE GTA – украинская ролевая онлайн-игра. Разработана на платформе MTA. Графика и ролевые возможности основываются на популярной игре GTA 5 RP, но сюжет разворачивается в Украине в реальных городах и селах.
Выпустили игру весной 2022 года. Сначала появились карты Киева, но впоследствии добавились остальные регионы. Недавно появилась возможность поиграть на локациях, напоминающих днепровские улицы.
В игре можно увидеть символы Днепра – Новый мост и небоскребы в центре города. Не забыли и о желтых остановках.
В игре можно попасть на Центральный вокзал и МакДональдс на Старомостовой площади.
Имеются супермаркеты АТБ и известный сервис такси.
Проехаться можно также по проспекту Яворницкого и побывать возле горсовета.
Как отмечают разработчики, GTA Ukraine похожа на оригинал, но отражает реалии украинских городов. К примеру, весь транспорт – привычные нам модели автомобилей с украинскими номерами. Также здесь вы увидите известные магазины: АТБ, Сильпо, Эпицентр.
Игрок может быть кем угодно – пойти в государственные структуры: СБУ, полицию, ГСЧС, исполнительную службу, правительство. Может даже стать президентом или мэром.
Также можно устроиться водителем автобуса, таксистом или создать собственную банду.
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