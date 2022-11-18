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  • Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)

Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)

Сегодня 14:37
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В Днепре есть памятники, которые появились всего несколько лет назад, но уже успели полюбится жителям города. У изваяний есть свои легенды, приметы и история. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 самых необычных памятников Днепра.

Новости Днепра про Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)

Дерево у реки

Памятник под названием «Дерево счастья» появился в Днепре в 2008 году. Под ним стоит скамья, которую прозвали «скамья влюбленных». Дерево было сделано для того, чтобы молодожены вешали на него замочки с именами как символ своей любви. Интересно, что согласно поверьям, если посидеть на лавочке под этим деревом, то будешь весь год здоров.

Новости Днепра про Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)

Семейная лавочка

Неподалеку от металлического дерева находится другой арт-объект под названием «Семейная лавочка». Это не памятник в прямом смысле этого слова, а скорее композиция из различных фигур и места, где можно отдохнуть в жаркий день. На лавочке «обитают» Купидон, кот, щенок и зонт. Городская легенда гласит, что если с кем-то случилась размолвка, то стоит посидеть на этой лавочке – и конфликт будет улажен.

Новости Днепра про Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)

Планета ученых

В 2008 году в Днепре появилась памятная композиция «Планета Альфреда Нобеля». Это огромный земной шар высотой 5 метров и диаметром 3 м испещрен памятками обо всех лауреатов Нобелевской премии с 1901 года. Находится она на территории университета им. Альфреда Нобеля. Изготовили памятник на заводе в Днепре.

Новости Днепра про Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)

Кресло с шипами

На левом берегу у переправы находится памятник «Кресло мера». Его установили в 2019 году после ремонта объекта. Вес кресла – 500 кг. Сесть в него может любой желающий, но усидеть в кресле сложно, потому что оно все состоит из арматурных шипов.

Новости Днепра про Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)

Для студентов

У главного корпуса ДНУ им. О. Гончара установлена инсталляция из 17 стульев разной высоты. Арт-объект появился возле вуза в 2018 году, в честь 100 –летнего юбилея учреждения. Называется он «Лекторий». На каждом стуле есть символическая надпись: «мер Днепра», «Президент Украины», «олимпийский чемпион». Все они говорят о достижениях выпускников учебного заведения. Автор композиции – художник из Днепра Никита Шалений. Любопытно, что каждый может залезть даже на самый высокий стул и сделать на нем фото. Все – благодаря секретному механизму в ножках.

Новости Днепра про Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)

Индустриальный город

Арт-объект под названием «Индустриальное сердце Днепра» находится неподалеку дворца культуры «Металлург». Был установлен там в 2019 году. На изготовление ушло три месяца, а над созданием скульптуры трудилось несколько ковалей. Арт-объект был открыт в честь 50 летнего юбилея Индустриального района.

Новости Днепра про Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)

Железный мотоцикл

В 2017 году на Фестивальном причале установили железный мотоцикл в натуральную величину. На изготовление памятника ушло 170 кг железа и 4 месяца работы. Создал его один из байкеров, проживающих в Днепре. Железного коня установили в любимой «точке» сбора всех мотоциклистов города.

Новости Днепра про Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)

Память о игроке

В 2003 году у входа в корпус института физкультуры в Днепре появился памятник вратарю Сергею Перхуну. С 1993 по 1999 годы он играл за «Днепр», выходил на поле в составе «Металлурга» и «Днепр-2», а также успел поиграть в молдавской команде «Шериф» и начинал карьеру в составе взрослой сборной Украины под руководством Валерия Лобановского. В 2001 году на поле вратарь получил смертельную травму.

Новости Днепра про Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)

Памятник казаку

В 1972 году на территории парка Глобы появился памятник его основателю. Прогуливаясь центральными аллеями парка разглядеть арт-объект не просто, так как он находится в тени деревьев и «показывает» Лазаря Глобу в традиционной одежде казаков, но при этом без сабли, а высаживающим дерево.

Новости Днепра про Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)

 

Загадать желание

Неподалеку от ЦУМа в Днепре находится памятник ювелиру Грановскому. Находится он рядом с местом, где находился дом знаменитого городского ювелира и его магазин. Дом Грановского был разрушен после освобождения Днепра в 1943 году, его не стали восстанавливать, а снесли. Куда делся сам ювелир – неизвестно.  Существует легенда, что если потереть нос собачке ювелира, то в будущем деле повезет, а если посидеть в кресле, у которого стоит ювелир, и загадать при этом желание, то оно обязательно сбудется. И судя по «вытертости» ручек и сиденья кресла у памятника, многие в эту примету верят.

Новости Днепра про Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)Русский

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