Железная винтажная лестница и бордель напротив: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

Одна из улиц Днепра почти полностью «состоит» из старинных доходных домов. Небольшие двух-трехэтажные здания напоминают о возрасте города и рассказывают его историю.

В Днепре сохранилась масса старинных домов, которые сегодня радуют жителей города своей архитектурой. В основном это доходные дома, что-то типа современных гостиниц разного типа, где можно было снять как недорогие однокомнатные квартиры, так и арендовать огромную жилплощадь. Сегодня в таких домах живут люди, их сдают в аренду под офисы.

Один из таких доходных домов находится на улице Гоголя в Днепре. Известно о нем очень мало. Возведенный в начале 1890-х годов на Волошском тракте доходный дом принадлежал купцу Красотину. В те времена улица была не самой популярной в городе, поскольку находилась у дороги и практически неподалеку городской черты. Жить тут было довольно шумно, поскольку днем и ночью туда-сюда кто-то передвигался на карете или верхом. Но среди жителей города Волошский тракт был популярен еще и тем, что находился тут один из публичных домов.

По некоторым данным, в доме Красотина очень любили квартировать мужчины. Причина – находились комнаты как раз напротив публичного дома, а «работающие» там барышни любили дефилировать по балкону, что выходил аккурат как раз на одну из сторон доходного дома.

Доход был стабильный, но Красотину пришлось продать дом, «выторговав» при этом для своих родственников одну из квартир.

Со временем дом еще несколько раз перепродавали, а после революции 1917 года стал «коммуналкой». Жильцы «пристроили» себе балконы и отдельные входы с лестницами. Теперь это просто многоквартирный дом.

От старинного в нем осталась планировка и железная лестница с характерными для домов Днепра ступенями и периллами. Такие лестницы есть во многих старинных домах города.

Во дворе дома появились пристройки. Красивую арку закрыли воротами, сделав возможным въезд только для жителей здания.

О возрасте дома, помимо лестницы, напоминают входные двери и выцветшая кирпичная кладка.

по материалам группы «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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