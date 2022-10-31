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  • Железная винтажная лестница и бордель напротив: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

Железная винтажная лестница и бордель напротив: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

Сегодня 15:25
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Одна из улиц Днепра почти полностью «состоит» из старинных доходных домов. Небольшие двух-трехэтажные здания напоминают о возрасте города и рассказывают его историю.

Новости Днепра про Железная винтажная лестница и бордель напротив: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

В Днепре сохранилась масса старинных домов, которые сегодня радуют жителей города своей архитектурой. В основном это доходные дома, что-то типа современных гостиниц разного типа, где можно было снять как недорогие однокомнатные квартиры, так и арендовать огромную жилплощадь. Сегодня в таких домах живут люди, их сдают в аренду под офисы.

Один из таких доходных домов находится на улице Гоголя в Днепре. Известно о нем очень мало. Возведенный в начале 1890-х годов на Волошском тракте доходный дом принадлежал купцу Красотину. В те времена улица была не самой популярной в городе, поскольку находилась у дороги и практически неподалеку городской черты. Жить тут было довольно шумно, поскольку днем и ночью туда-сюда кто-то передвигался на карете или верхом. Но среди жителей города Волошский тракт был популярен еще и тем, что находился тут один из публичных домов.

По некоторым данным, в доме Красотина очень любили квартировать мужчины. Причина – находились комнаты как раз напротив публичного дома, а «работающие» там барышни любили дефилировать по балкону, что выходил аккурат как раз на одну из сторон доходного дома.

Новости Днепра про Железная винтажная лестница и бордель напротив: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

Доход был стабильный, но Красотину пришлось продать дом, «выторговав» при этом для своих родственников одну из квартир.

Со временем дом еще несколько раз перепродавали, а после революции 1917 года стал «коммуналкой».  Жильцы «пристроили» себе балконы и отдельные входы с лестницами. Теперь это просто многоквартирный дом.

Новости Днепра про Железная винтажная лестница и бордель напротив: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

От старинного в нем осталась планировка и железная лестница с характерными для домов Днепра ступенями и периллами. Такие лестницы есть во многих старинных домах города.

Новости Днепра про Железная винтажная лестница и бордель напротив: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

Во дворе дома появились пристройки. Красивую арку закрыли воротами, сделав возможным въезд только для жителей здания.

Новости Днепра про Железная винтажная лестница и бордель напротив: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

О возрасте дома, помимо лестницы, напоминают входные двери и выцветшая кирпичная кладка.

по материалам группы «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про Железная винтажная лестница и бордель напротив: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Железная винтажная лестница и бордель напротив: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)Русский

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