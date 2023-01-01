Ждет первенца: боец, которого спасали в Днепре, встретился перед Новым годом с беременной женой

Очередную историю спасения рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

Военный Октай получил ранение, когда в трех метрах от него разорвался снаряд. Мужчина потерял много крови и упал запятую. Некоторое время он находился на аппарате ИВЛ в реанимации днепровской больницы. Ему сделали несколько операций и теперь все позади.

Перед новогодними праздниками к военному приехали его жена и сестра.

От волнения у всех пересохло горло, не могли говорить. Слезы залиты лицо. И только крепкие объятия показывают радость, – рассказал Сергей Рыженко.

Теперь Октай вместе с женой вернутся домой в Винницу, где военного ждет реабилитация. В 2023 году у них должен родиться общий сын.