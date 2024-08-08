Жан Беленюк получил для Украины «бронзу» на Олимпиаде во время своего последнего в спортивной карьере боя

Жан Беленюк стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк (весовая категория до 87 кг) стал бронзовым призером парижской Олимпиады, обыграв в схватке за 3-е место поляка Аркадиуша Кулинича (3:1)

Это третья олимпийская награда в карьере Беленюка: в Рио-де-Жанейро-2016 – «серебро», в Токио-2020 – «золото», в Париже-2024 – «бронза».

Следует заметить, что это его последний бой. 33-летний Жан Беленюк завершил спортивную карьеру и, похоже, теперь сконцентрируется на своей работе в Верховной Раде.

Напомним, украинец Парвиз Насибов завоевал «серебро» на Олимпиаде-2024 в греко-римской борьбе.