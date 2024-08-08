Жан Беленюк получил для Украины «бронзу» на Олимпиаде во время своего последнего в спортивной карьере боя

Это третья олимпийская награда в карьере Беленюка: в Рио-де-Жанейро-2016 – «серебро», в Токио-2020 – «золото», в Париже-2024 – «бронза».
Следует заметить, что это его последний бой. 33-летний Жан Беленюк завершил спортивную карьеру и, похоже, теперь сконцентрируется на своей работе в Верховной Раде.
Напомним, украинец Парвиз Насибов завоевал «серебро» на Олимпиаде-2024 в греко-римской борьбе.
Читайте также:
Автор:
Еще одно "серебро" в "кармане" Украины на Олимпиаде.
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова из Днепра выступила в полуфинале Олимпиады-2024…
Уроженец Днепропетровщины Михаил Кохан получил бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024…
Днепрянка Ярослава Магучих завоевала золото ОИ 2024!
Днепровскую Леди Гагу заметили в компании одного из известнейших пранкеров города.
Еще одно "серебро" в "кармане" Украины на Олимпиаде.
Зажигательными снарядами бьют по Днепропетровщине.
Убийство из-за ревности произошло на Днепропетровщине.
На Вокзальной площади перенесут остановки.
Многие корпуса вузов Днепра возводились на пустырях. Яркий пример – студгородок ДНУ, другие были построены на месте различных зданий, например, корпуса и общежития бывшего ДИИТа были возведены на месте городских дач. А некоторые учебные заведения были построены на месте усадеб.…
В Днепре велосипедист ограбил прохожего.
Интересная информация!
В школах Днепра и области появятся полицейские.
В колледже Днепра открыли подпольное производство краски.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!