Землю накрыла мощная магнитная буря: как уберечь свое здоровье

Сегодня, 26 февраля, Землю накрыла мощная магнитная буря. Она продлится два дня. Это связано с потоком солнечного ветра, который мчится к планете.

Об этом сообщается на сайте отслеживания космической погоды Space weather.

Также ученые предупреждают, что к Земле возвращается солнечное пятно AR3234. Оно быстро увеличивается — только во время наблюдений его размер вырос вчетверо. По прогнозам специалистов, пятно может стать источником вспышек класса М и Х. Это, в свою очередь, подтверждает наблюдения ученых касательно того, что Солнце становится все более активным.

Ни для кого не секрет, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать ряд неприятных симптомов: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, повышенное или пониженное давление, боль в мышцах и суставах, слабость, сонливость или бессонница, нервозность и раздражительность.

Под угрозой оказываются также пожилые люди, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями (болезни сердца, сосудов и т.д.).

Как уберечь свое здоровье?

Полноценно спать по 7-8 часов в сутки.

Прогуливаться на свежем воздухе, но не перемерзать зимой и не перегреваться на солнце летом.

Правильное питание — стоит отказаться от соленой, копченой, пережаренной, жирной пищи, минимизировать употребление сахара.

Не пить алкоголь, кофе, крепкий чай.

Избегать физических и эмоциональных перегрузок, отложить сложные задачи на другие дни.

При необходимости проконсультироваться с семейным врачом.

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