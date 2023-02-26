Землю накрыла мощная магнитная буря: как уберечь свое здоровье

Об этом сообщается на сайте отслеживания космической погоды Space weather.
Также ученые предупреждают, что к Земле возвращается солнечное пятно AR3234. Оно быстро увеличивается — только во время наблюдений его размер вырос вчетверо. По прогнозам специалистов, пятно может стать источником вспышек класса М и Х. Это, в свою очередь, подтверждает наблюдения ученых касательно того, что Солнце становится все более активным.
Ни для кого не секрет, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать ряд неприятных симптомов: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, повышенное или пониженное давление, боль в мышцах и суставах, слабость, сонливость или бессонница, нервозность и раздражительность.
Под угрозой оказываются также пожилые люди, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями (болезни сердца, сосудов и т.д.).
Как уберечь свое здоровье?
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