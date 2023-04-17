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  • Землю накроет мощный метеоритный дождь Лириды: когда и как днепрянам увидеть звездопад

Землю накроет мощный метеоритный дождь Лириды: когда и как днепрянам увидеть звездопад

Сегодня 11:53
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Жители Днепра и области смогут увидеть яркий звездопад.

Новости Днепра про Землю накроет мощный метеоритный дождь Лириды: когда и как днепрянам увидеть звездопад

В конце апреля состоится один из самых известных метеоритных дождей, а именно звездопад Лирид. Правда, он не самый яркий, поэтому, чтобы увидеть это астроявление, придется выбраться за пределы города, подальше от светового загрязнения.

В 2023 году метеоритный дождь Лириды пришелся на вторую половину апреля, а именно с 15 по 29 число. Самый мощный звездопад будет 21-22 апреля, об этом сообщает NASA. В час будет пролетать около 18 метеоров, которые будут «падать» со скоростью 47 километров в секунду.

Как увидеть звездопад Лириды

Метеоритный дождь можно увидеть в Северном полушарии и, в частности, в Украине. Смотреть нужно в сторону созвездия Лиры, находящегося на северо-востоке неба, где это астроявление будет самым зрелищным. Ориентир – звезда Вега, которая считается одной из самых ярких. Впрочем, падающие метеоры можно заметить в любой части неба.

Новости Днепра про Землю накроет мощный метеоритный дождь Лириды: когда и как днепрянам увидеть звездопад

Чтобы увидеть звездопад не нужно покупать специальное оборудование. Метеоры можно заметить невооруженным глазом, но для этого нужно уехать за пределы города, подальше от яркого света. Астрономы советуют полчаса понаблюдать за другими звездами, чтобы глаза привыкли к темноте, и тогда можно любоваться сгорающими метеорами.

Лириды не оставят после себя длинных шлейфов, поэтому они похожи на огненный шар, который выглядит как яркая вспышку, когда залетает в атмосферу Земли. Сфотографировать Лириды можно, но нужно очень постараться и иметь профессиональный фотоаппарат.

Отмечаем, что звездопад Лирид проходит ежегодно. Впервые за ним стали наблюдать почти 2700 лет назад.

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Новости Днепра про Землю накроет мощный метеоритный дождь Лириды: когда и как днепрянам увидеть звездопадУкраїнська Новости Днепра про Землю накроет мощный метеоритный дождь Лириды: когда и как днепрянам увидеть звездопадРусский

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