РосСМИ писали, что беспилотники атаковали аэродром и были повреждены два российских бомбардировщика Ту-95. Также произошел взрыв на авиабазе под Рязанью. Следует отметить, что на этой авиабазе также базировались Ту-95.
В Офисе президента прокомментировали эти взрывы. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что власти россии должны знать, что если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других государств, то неизвестные летательные объекты когда-нибудь вернутся в места вылета.
Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета, – отметил Подоляк.
И добавил, что «земля круглая»:
Земля круглая. Это еще открыл Галилей.
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