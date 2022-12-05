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  • «Земля круглая»: в ОП прокомментировали взрывы на российских авиабазах под Саратовом и Рязанью

«Земля круглая»: в ОП прокомментировали взрывы на российских авиабазах под Саратовом и Рязанью

Сегодня 17:06
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В ночь на 5 декабря на авиабазе в Энгельсе Саратовской области рф прогремели взрывы.

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РосСМИ писали, что беспилотники атаковали аэродром и были повреждены два российских бомбардировщика Ту-95. Также произошел взрыв на авиабазе под Рязанью. Следует отметить, что на этой авиабазе также базировались Ту-95.

В Офисе президента прокомментировали эти взрывы. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что власти россии должны знать, что если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других государств, то неизвестные летательные объекты когда-нибудь вернутся в места вылета.

Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета, – отметил Подоляк.

И добавил, что «земля круглая»:

Земля круглая. Это еще открыл Галилей.

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