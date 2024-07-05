Земли природного заповедника на Днепропетровщине стоимостью 1,6 млрд грн незаконно отдали под «городы»

В Днепропетровской области 157 гектаров заказника отдали под сельскохозяйственные нужды.

Речь идет о территории ландшафтного заказника «Дебальцевские лиманы», которую, по данным прокуратуры, незаконно вывели из госсобственности.

В ходе следствия выяснилось, что общество на основании поддельных документов осуществило регистрацию права аренды земельного участка природно-заповедного фонда площадью более 157 га для сельскохозяйственного производства, что противоречит Закону Украины «О природно-заповедном фонде» и другим нормативным актам.

По сути, природоохранные земли отдали под «городы». Однако земельные участки стоимостью 1,6 млрд грн все же вернули государству. Решение об отмене разрешения на передачу территорий заказника принял Хозяйственный суд Днепропетровской области.

В настоящее время судебное решение исполнено, земли ландшафтного заказника «Дебальцевские лиманы» возвращены в собственность государства.

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