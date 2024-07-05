Земли природного заповедника на Днепропетровщине стоимостью 1,6 млрд грн незаконно отдали под «городы»

Речь идет о территории ландшафтного заказника «Дебальцевские лиманы», которую, по данным прокуратуры, незаконно вывели из госсобственности.
В ходе следствия выяснилось, что общество на основании поддельных документов осуществило регистрацию права аренды земельного участка природно-заповедного фонда площадью более 157 га для сельскохозяйственного производства, что противоречит Закону Украины «О природно-заповедном фонде» и другим нормативным актам.
По сути, природоохранные земли отдали под «городы». Однако земельные участки стоимостью 1,6 млрд грн все же вернули государству. Решение об отмене разрешения на передачу территорий заказника принял Хозяйственный суд Днепропетровской области.
В настоящее время судебное решение исполнено, земли ландшафтного заказника «Дебальцевские лиманы» возвращены в собственность государства.
Читайте также:
Автор:
На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре произошло ДТП с участием…
В Каменском на Днепропетровщине снова неизвестные подожгли автомобиль военного.
В Днепре снова автобусы, трамваи и троллейбусы, курсирующие через центр,…
В центре Днепра провели интересный эксперимент.
На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре произошло ДТП с участием двух трамваев.
В Каменском на Днепропетровщине снова неизвестные подожгли автомобиль военного.
В Днепре снова автобусы, трамваи и троллейбусы, курсирующие через центр, будут ходить по-другому.
В центре Днепра провели интересный эксперимент.
Юноша утонул, когда хотел переплыть Ингулец.
В Павлоградщине загорелась часть леса.
В Кривом Роге мужчина пытался убить на свою мать.
На Дніпропетровщині помітили метелика з незвичайним забарвленням.
В Каменском районе 17-летний парень совершал "продажу" своего телефона.
В больнице Днепра скончалась женщина, пострадавшая от атаки врага по Днепру 3 июля.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!