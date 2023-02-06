Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Землетрясения в Сирии и Турции: число погибших достигло почти 2300 человек

Сегодня 17:27
просмотров

Сегодня мир потрясли новости о масштабных землетрясениях в Турции и Сирии.

Новости Днепра про Землетрясения в Сирии и Турции: число погибших достигло почти 2300 человек

К сожалению, количество жертв возросло на территории обоих государств.

По состоянию на 16:30 в результате мощных землетрясений, всколыхнувших юго-восточные районы Турции, граничащие с Сирией, в обеих странах погибли почти 2300 человек.

Об этом пишет Al Jazeera.

На территории Турции количество погибших возросло до 1498 человек. Также не менее 7634 жителей получили ранения. Всего специалисты зафиксировали 120 подземных толчков на турецкой территории, из-за чего только там было разрушено 2834 здания.

Новости Днепра про Землетрясения в Сирии и Турции: число погибших достигло почти 2300 человек

Новости Днепра про Землетрясения в Сирии и Турции: число погибших достигло почти 2300 человек

В то же время, по последним данным спасателей и представителей Министерства здравоохранения, в Сирии число жертв составляет уже как минимум 783 человека. Кроме того, в результате подземных толчков было травмировано еще по меньшей мере 2284 человека.

Напомним, ранее мы писали, что спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не получал информацию о погибших гражданах в результате землетрясения в Турции. Однако Министерство получило 24 обращения об отсутствии связи с украинцами. 

Читайте также:

Новости Днепра про Землетрясения в Сирии и Турции: число погибших достигло почти 2300 человекУкраїнська Новости Днепра про Землетрясения в Сирии и Турции: число погибших достигло почти 2300 человекРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Нет связи с 24 украинцами, живущими в зоне стихийного бедствия в Турции, – МИД
    Новости мира
    Сегодня 16:01
    Нет связи с 24 украинцами, живущими в зоне стихийного бедствия в Турции, – МИД

    Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не получал…

    Здание рухнуло в прямом эфире: в Турции произошло новое землетрясение
    Новости мира
    Сегодня 13:04
    Здание рухнуло в прямом эфире: в Турции произошло новое землетрясение

    Сегодня мир всколыхнула новость о землетрясении в Турции.

    Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 500 человек: есть ли погибшие среди украинцев и что известно о последствиях
    Новости Украины
    Сегодня 10:23
    Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 500 человек: есть ли погибшие среди украинцев и что известно о последствиях

    В Турции и Сирии сотни человек погибли в результате мощного…

    Легкоатлетка из Днепра с рекордом торжествовала на соревнованиях во Франции
    Новости Днепра
    Вчера 14:50
    Легкоатлетка из Днепра с рекордом торжествовала на соревнованиях во Франции

    Спортсменка из Днепра Ярослава Магучих с рекордом одержала победу на…

    Последние новости

    В Днепре над рекой зависла огромная красная Луна
    В Днепре над рекой зависла огромная красная Луна

    Сегодня жители Днепра могут стать свидетелями необычного зрелища - над рекой зависла огромная красная Луна.

    Сегодня 18:18
    0
    просмотров
    Печное отопление, фруктовые деревья и родники: как выглядит дача за 35 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Печное отопление, фруктовые деревья и родники: как выглядит дача за 35 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Поздняя зима и начало весны – время, когда на рынке недвижимости активнее всего продаются дачи. Будущие владельцы хотят уже летом начать работать на грядках и собирать урожай фруктов с деревьев. В Днепре купить дачу можно как по цене среднего авто,…

    Сегодня 17:52
    просмотров
    Депутат из Днепропетровщины приобрела салон красоты за 2 млн, хотя два года ничего не зарабатывала
    Депутат из Днепропетровщины приобрела салон красоты за 2 млн, хотя два года ничего не зарабатывала

    На Днепропетровщине депутат сельсовета приобрела салон красоты, хотя официально ничего не зарабатывала.

    Сегодня 17:37
    просмотров
    Днепр получил от немецкого города пять больших комфортабельных автобусов
    Днепр получил от немецкого города пять больших комфортабельных автобусов

    Днепр делает все, чтобы жизнь в городе оставалась комфортной – насколько это возможно в условиях вызовов войны и постоянного террора россиян.

    Сегодня 17:00
    просмотров
    Пил пиво на остановке: в Днепре мужчина с пистолетом хотел откупиться от патрульных
    Пил пиво на остановке: в Днепре мужчина с пистолетом хотел откупиться от патрульных

    В Днепре пьяный мужчина с оружием предлагал взятку.

    Сегодня 16:46
    0
    просмотров
    Нет связи с 24 украинцами, живущими в зоне стихийного бедствия в Турции, – МИД
    Нет связи с 24 украинцами, живущими в зоне стихийного бедствия в Турции, – МИД

    Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не получал информацию о погибших гражданах в результате землетрясения в Турции.

    Сегодня 16:01
    0
    просмотров
    В Днепре сын во время ссоры убил своего 64-летнего отца
    В Днепре сын во время ссоры убил своего 64-летнего отца

    В Днепре сын всадил своему отцу нож в грудь.

    Сегодня 15:57
    0
    просмотров
    В ГУР рассказали, что россияне могут пойти в новое наступление в трех областях Украины
    В ГУР рассказали, что россияне могут пойти в новое наступление в трех областях Украины

    Новое наступление войск россии может состояться в трех областях Украины. Кремль продолжает мобилизацию и не намерен прекращать войну.

    Сегодня 15:22
    0
    просмотров
    Житель Днепра попался с наркотиками на блокпосту: хотел откупиться взяткой
    Житель Днепра попался с наркотиками на блокпосту: хотел откупиться взяткой

    В Днепропетровской области задержали водителя, который перевозил наркотики.

    Сегодня 15:11
    0
    просмотров
    Названы самые востребованные специалисты в Днепре и их зарплаты: это не айтишники
    Названы самые востребованные специалисты в Днепре и их зарплаты: это не айтишники

    Найти работу во время войны – задача не простая, но вполне решаемая, особенно, если соискатель готов сменить специальность, расширить сферу деятельности или у него есть опыт, необходимый для той или иной отрасли. На всеукраинском портале по поиску работы в Днепре…

    Сегодня 14:33
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх