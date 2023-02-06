Землетрясения в Сирии и Турции: число погибших достигло почти 2300 человек

К сожалению, количество жертв возросло на территории обоих государств.
По состоянию на 16:30 в результате мощных землетрясений, всколыхнувших юго-восточные районы Турции, граничащие с Сирией, в обеих странах погибли почти 2300 человек.
Об этом пишет Al Jazeera.
На территории Турции количество погибших возросло до 1498 человек. Также не менее 7634 жителей получили ранения. Всего специалисты зафиксировали 120 подземных толчков на турецкой территории, из-за чего только там было разрушено 2834 здания.
В то же время, по последним данным спасателей и представителей Министерства здравоохранения, в Сирии число жертв составляет уже как минимум 783 человека. Кроме того, в результате подземных толчков было травмировано еще по меньшей мере 2284 человека.
Напомним, ранее мы писали, что спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не получал информацию о погибших гражданах в результате землетрясения в Турции. Однако Министерство получило 24 обращения об отсутствии связи с украинцами.
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