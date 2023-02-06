Землетрясения: количество погибших и раненых растет ежечасно

Об этом сообщает ВВС.
Министр национального образования Турции Махмут Озер объявил каникулы в школах по всей стране на неделю до 13 февраля.
В провинциях Кахраманмараше, Хатае, Адыямане и Малатье, пострадавших от землетрясения, обучение будет приостановлены на две недели.
В то же время в Сирии число погибших возросло до 968 человек.
Государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило о 538 погибших в районах, контролируемых правительством, а группа «Белые каски», официально известная как Гражданская оборона Сирии, сообщила о 430 погибших в районах, контролируемых оппозицией.
После разрушительного землетрясения в Сирии — 2 403 раненых.
Напомним, сегодня утром Турцию, Сирию и Ливан потрясли мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары.
Ранееы ми писали: Землетрясения в Сирии и Турции: число погибших достигло почти 2300 человек
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