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Зеленский в Гааге: о чем говорил президент в речи в Международном уголовном суде

Сегодня 12:52
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Зеленский выступил в Гааге.
Новости Днепра про Зеленский в Гааге: о чем говорил президент в речи в Международном уголовном суде

Фото: Associated Press

В четверг, 4 мая, президент Владимир Зеленский посетил Нидерланды. Он уже выступил перед парламентом и в Международном уголовном суде в Гааге.

Местное издание NOS, отмечает, что во время выступления Зеленского звучали аплодисменты, а его появление здесь вроде бы называют «историческим».

О чем говорил Зеленский?

Президент отметил, что в Гааге должен быть другой Владимир, который заслуживает наказания. Зеленский уверен, что это произойдет после победы Украины.

Зеленский отметил, что только за апрель Россия совершила более 6 тысяч военных преступлений и убила 207 гражданских, из которых 17 – дети. Еще 400 граждан Украины получили ранения.

Президент упомянул военное преступление России, которое она совершила в отношении граждан Нидерландов. А именно падение малайзийского «Боинга» рейса MH17, который в 2014 году сбили над Донбассом, убив 298 пассажиров и членов экипажа: «Они погибли от рук россиян», — отметил Зеленский.

Если мы посмотрим на какую-либо агрессивную войну в истории, то увидим одну общую вещь — те, кто начал войну, не верили, что им придется когда-нибудь нести ответственность за содеянное. Но война должна получить осуждение. Безнаказанность агрессии означает, что нужно с этим бороться, – сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Нидерландов за оказанную помощь, но заметил, что мира можно достичь только благодаря свободе, верховенству права, полноценному правосудию, а не гибридному миру.

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