Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО)

В ночь на 9 марта россияне атаковали Украину ракетами.

Всего, как сообщил Залужный, была запущена 81 ракета разного базирования. Под ударом оказались Киев, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области.

По словам президента Владимира Зеленского, россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Так, во Львовской области вражеская ракета упала в жилой зоне в Золочевском районе. Уже известно о пяти погибших.

Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное придется нести. Спасибо защитникам нашего неба и всем, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов! – написал Владимир Зеленский.

И показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (фото выше и далее):

Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Не простим! Отомстим!

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