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Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО)

Сегодня 10:33
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В ночь на 9 марта россияне атаковали Украину ракетами.

Новости Днепра про Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО)

Всего, как сообщил Залужный, была запущена 81 ракета разного базирования. Под ударом оказались Киев, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области.

Новости Днепра про Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО)

Новости Днепра про Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО)

По словам президента Владимира Зеленского, россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Так, во Львовской области вражеская ракета упала в жилой зоне в Золочевском районе. Уже известно о пяти погибших.

Новости Днепра про Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО)

Новости Днепра про Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО)

Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное придется нести. Спасибо защитникам нашего неба и всем, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов! – написал Владимир Зеленский.

И показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (фото выше и далее):

Новости Днепра про Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО)

Новости Днепра про Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО)

Новости Днепра про Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО)

Новости Днепра про Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО)

Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Не простим! Отомстим!

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Новости Днепра про Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО)Українська Новости Днепра про Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО)Русский

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