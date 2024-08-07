Зеленский подписал законопроект о декриминализации мелких краж: какие изменения

Проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за мелкую кражу чужого имущества.
Об этом говорится в карточке законопроекта на портале Верховной Рады Украины. Также информацией поделился первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Теперь наказания за мелкие кражи будут жестче.
Кроме этого, отметим, что недавно уголовным деянием считалась мелкая кража в размере 300 гривен, однако проект предусматривает декриминализацию мелких краж имущества до 3000 гривен.
Верховная Рада поддержала законопроект в июле этого года. Вчера, 6 августа проект был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским. Закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине продлили военное положение и мобилизацию.
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