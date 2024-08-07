Зеленский подписал законопроект о декриминализации мелких краж: какие изменения

Админответственность за мелкое воровство усилилась.

Проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за мелкую кражу чужого имущества.

Об этом говорится в карточке законопроекта на портале Верховной Рады Украины. Также информацией поделился первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Теперь наказания за мелкие кражи будут жестче.

за кражу до 757 гривен предусмотрено одно из наказаний:

— штраф от 850 до 1700;

— общественные работы на срок от 20 до 30 часов;

— административный арест до 5 суток;

— штраф от 850 до 1700; — общественные работы на срок от 20 до 30 часов; — административный арест до 5 суток; за кражу от 758 до 3028 грн предусмотрено одно из наказаний:

– штраф 1700 – 5100.

— общественные работы на срок от 30 до 40 часов;

— исправительные работы сроком до 1 месяца за вычетом 20% заработка;

— административный арест от 5 до 10 дней.

– штраф 1700 – 5100. — общественные работы на срок от 30 до 40 часов; — исправительные работы сроком до 1 месяца за вычетом 20% заработка; — административный арест от 5 до 10 дней. за повторную кражу предусмотрено одно из наказаний:

— штраф от 8500 до 17000;

— общественных работ — 40-60 часов;

— исправительных работ – 1-2 месяцев за вычетом 20% заработка;

— административный арест – от 10 до 15 суток.

Кроме этого, отметим, что недавно уголовным деянием считалась мелкая кража в размере 300 гривен, однако проект предусматривает декриминализацию мелких краж имущества до 3000 гривен.

Верховная Рада поддержала законопроект в июле этого года. Вчера, 6 августа проект был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским. Закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине продлили военное положение и мобилизацию.

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