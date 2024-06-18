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Зеленский подписал Закон, который позволит из-за границы бесплатно звонить родным в Украину

Сегодня 12:02
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Владимир Зеленский подписал Закон Украины о единой роуминговой зоне с Евросоюзом.

Новости Днепра про Зеленский подписал Закон, который позволит из-за границы бесплатно звонить родным в Украину

Соответствующее сообщение появилось на официальном портале Верховной Рады Украины по проекту Закона №10265.

Согласно документам, Украина присоединится к совместной с Евросоюзом роуминговой зоне, в результате чего украинцы получат новые услуги роуминга в странах ЕС в режиме «Роуминг как дома».

Это означает, что Закон предусматривает новую возможность в пользовании роумингом: теперь украинцы находясь за границей, в частности в странах ЕС, смогут бесплатно звонить и отправлять SMS-сообщения родным в Украину в течение четырех месяцев.

Та же система заработает и для находящихся в Украине европейцев — они также смогут совершать звонки в страны Европы без дополнительной оплаты.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение правил мобилизации.

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