Зеленский побывал на Днепропетровщине: цель визита

«Спасибо каждому, кто работает ради восстановления и возвращения нормальной жизни нашим людям! Все отстроим и восстановим», — добавил президент.

По его словам, около 5 тысяч зданий в районе были повреждены, среди них медицинские и образовательные учреждения. Пострадавшим предоставляют необходимую помощь.

«В Днепропетровской области посетил Никопольский район, который постоянно подвергается вражеским обстрелам. Обсудил последствия террористических ударов по Никополю, Марганцу и другим населенным пунктам региона», — написал Зеленский.

Об этом сообщает глава государства в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 марта, приехал в Днепропетровскую область. В частности, он посетил Никопольский район.

Днепровские троллейбусы будут колесить по дорогам Николаева.

Украинские военные уничтожили два пункта управления оккупантов и сбили российский…

В пригороде Днепра из-за аварий несколько улиц остались без водоснабжения…

Сегодня, 27 марта, российские оккупанты обстреливали Никопольский район при помощи…

Россияне обстреляли Никопольский район из беспилотника: есть пострадавший Сегодня, 27 марта, российские оккупанты обстреливали Никопольский район при помощи беспилотника. В результате их атак пострадал один мирный житель. просмотров

Тропические гости: в Черновцах поселилась стая африканских зеленых попугаев В Черновцах на деревьях заметили стаю ярких зеленых попугаев. Их на деревьях больше десятка. 0 просмотров

В пригороде Днепра несколько улиц остаются без воды вечером 27 марта В пригороде Днепра из-за аварий несколько улиц остались без водоснабжения 27 марта. Коммунальщики Днепра работают над их ликвидацией. 0 просмотров

Вражеский снайпер застрелил терробороновца из Кривого Рога на следующий день после его дня рождения На прошлой неделе во во время выполнения боевого задания погиб житель Кривого Рога Александр Падалка - боец 7 отдельного батальона "Арей" Украинской Добровольческой Армии. просмотров

Деревянные, с ложей и стоячими местами: как выглядели первые театры Днепра (ФОТО) Сегодня в мире отмечают Международный день театра. С инициативой отмечать праздник театральных работников в 1961 году выступил Жан Кокто. День был выбран не случайно, говорят, что именно 27 марта в Давнем Риме прошло первое театральное представление. Журналисты dnepr.info решили вспомнить,… просмотров

На Днепропетровщине несовершеннолетний до смерти избил 52-летнего мужчину В воскресенье, 26 марта, около 16:00 в селе Прядовка местная жительница обнаружила труп 52-летнего мужчины. Он лежал в летней кухне. 2 просмотров