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Зеленский побывал на Днепропетровщине: цель визита

Сегодня 22:00
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 марта, приехал в Днепропетровскую область. В частности, он посетил Никопольский район.

Новости Днепра про Зеленский побывал на Днепропетровщине: цель визита

Об этом сообщает глава государства в Facebook.

«В Днепропетровской области посетил Никопольский район, который постоянно подвергается вражеским обстрелам. Обсудил последствия террористических ударов по Никополю, Марганцу и другим населенным пунктам региона», — написал Зеленский.

По его словам, около 5 тысяч зданий в районе были повреждены, среди них медицинские и образовательные учреждения. Пострадавшим предоставляют необходимую помощь.

«Спасибо каждому, кто работает ради восстановления и возвращения нормальной жизни нашим людям! Все отстроим и восстановим», — добавил президент.

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