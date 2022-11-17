Зеленский опубликовал видео ракетного удара по Днепру

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео момента утреннего ракетного удара по Днепру.
Взрыв в Днепре раздался около 8:30 утра. Ракета попала посреди дороги. Пока известно о 14 раненых, среди них 15-летняя девушка. Все в больнице, их состояние средней тяжести.
Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий, — отметил Зеленский.
Жители Днепра сообщают, что в соседних домах выбило окна и есть серьезные разрушения.
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