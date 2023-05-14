Зеленский объяснил, при каких условиях в 2023 году могут состояться выборы в парламент

Зеленский в интервью The Washington Post рассказал, что политические процессы приостановлены пока длиться военное положение.
Последний раз депутатов избирали четыре года назад, и по плану, осенью 2023 года должны были состояться выборы в украинский парламент. Впрочем, они не состоятся, если будет продолжаться военное положение.
Президент подчеркнул, что выборы «не ко времени».
Если коротко — сначала надо выиграть войну, и тогда можно говорить об избрании нового состава Верховной Рады.
«Если военного положения не будет, то будет. Ну, в законе написано, что по конституции Украины после окончания военного положения, я думаю, через 90 дней проводятся выборы. Это что-то в этом роде. Я не помню на самом деле», — отметил президент.
Отметим, что во время военного положения нет выборов президента, парламента, а также местной власти.
Напомним, ранее Зеленский прокомментировал слухи, что Украина могла оккупировать российские села.
Читайте также:
Автор:
Зеленский ответил на слухи, что Украина хотела оккупировать российские села.
Зеленский выступил в Гааге.
В Днепропетровской области уволили одного из руководителей районной администрации.
В Украине просят запретить ТикТок.
Зеленский ответил на слухи, что Украина хотела оккупировать российские села.
Россияне обстреляли общину в Днепропетровской области.
В Днепре во время движения загорелся автобус.
Специалисты обнаружили определенные отклонения.
Мужчина случайно ударил электрошокером своего друга.
В Днепре выбросили на улицу целую собачью семью.
Они жили на одной улице.
Только на один день.
В Днепре горела квартира, полностью захламленная мусором.
За прошедшие сутки в Днепре снова было несколько сообщений о минировании.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!