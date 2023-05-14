Зеленский объяснил, при каких условиях в 2023 году могут состояться выборы в парламент

Президент Украины сделал важное заявление относительно выборов в парламент, которые должны были провести в 2023 году.

Зеленский в интервью The Washington Post рассказал, что политические процессы приостановлены пока длиться военное положение.

Последний раз депутатов избирали четыре года назад, и по плану, осенью 2023 года должны были состояться выборы в украинский парламент. Впрочем, они не состоятся, если будет продолжаться военное положение.

Президент подчеркнул, что выборы «не ко времени».

При каких условиях пройдут парламентские выборы

Если коротко — сначала надо выиграть войну, и тогда можно говорить об избрании нового состава Верховной Рады.

«Если военного положения не будет, то будет. Ну, в законе написано, что по конституции Украины после окончания военного положения, я думаю, через 90 дней проводятся выборы. Это что-то в этом роде. Я не помню на самом деле», — отметил президент.

Отметим, что во время военного положения нет выборов президента, парламента, а также местной власти.

Напомним, ранее Зеленский прокомментировал слухи, что Украина могла оккупировать российские села.

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